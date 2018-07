Bombenbastler in Berlin gefasst

Berlin (dpa) - In Berlin hat die Polizei zwei Terrorverdächtige festgenommen. Die beiden Männer hatten bei verschiedenen Firmen Kühlelemente und Säure bestellt und hätten damit einen starken Sprengsatz herstellen können. Nach monatelanger Observation schlugen die Spezialisten des Berliner Landeskriminalamts am Vormittag zu. Zwei junge Männer arabischer Abstammung wurden festgenommen. Was die Männer konkret vorhatten, ist noch nicht klar. Von einem geplanten Terroranschlag will die Polizei nicht direkt sprechen.