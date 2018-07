Top-Favorit Usain Bolt ist mit der besten Halbfinalzeit in den 100-Meter-Endlauf der Leichtathletik-WM in Berlin gestürmt. Nach einem Fehlstart siegte der 22 Jahre alte Jamaikaner noch locker in 9,89 Sekunden. Titelverteidiger Tyson Gay aus den USA stand ihm in 9,93 kaum nach. Bolts Landsmann Asafa Powell legte in 9,95 Sekunden die drittbeste Halbfinalzeit vor. Das prestigeträchtigste Finale der Leichtathletik wird um 21.35 Uhr gestartet.