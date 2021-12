Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Erneut darf sich die Schulgemeinschaft des Bodensee-Gymnasiums über die Auszeichnung „Umweltschule in Europa / Internationale Nachhaltigkeitsschule“ freuen. Die Bandbreite der Umweltaktivitäten am BoGy überzeugte die Jury, die u. a. aus Mitgliedern des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz und des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus, besteht. Unter den Gratulanten sind der Umweltminister Thorsten Glauber und Kultusminister Prof. Dr. Michael Piazolo. „Die ausgezeichneten Schulen setzen sich für Klima- und Biodiversitätsschutz ein und fördern globale sowie generationenübergreifende Gerechtigkeit“, so die Bayerische Landeskoordinatorin Birgit Feldmann vom LBV. Alle Informationen zur Auszeichnung finden sich unter folgendem Link: www.lbv.de/umweltschule.

Im Schuljahr 2020/21 hat das BoGy sein Engagement auf den Gebieten der Umwelt und der nachhaltigen Entwicklung sogar noch intensiviert. Trotz der erschwerten Bedingungen durch die Corona-Pandemie und den Wechsel von Präsenz- und Distanzunterricht wurde ein Projekt-Seminar Fairtrade und ein Forum für nachhaltige Entwicklung unter Beteiligung von Schülern, Eltern und Lehrkräften ins Leben gerufen, um gemeinsam konkrete Maßnahmen zu Umwelt- und Klimaschutz im Schulleben umzusetzen.

Zu den jüngsten Projekten der Schule gehört die Unterstützung eines Spendenprojekts für einen Kindergarten in Tansania. Dort leisten derzeit zwei Abiturientinnen ein freiwilliges soziales Jahr ab und haben „ihr BoGy“ um Unterstützung gebeten. Ein Adventsschaukasten im Eingangsbereich der Schule, in dem jede Woche ein neuer Aspekt des ostafrikanischen Landes beleuchtet wird, soll der Schulgemeinschaft das Land näher bringen und dadurch die Spendenbereitschaft fördern. Zudem findet sich inzwischen auf der Homepage der Schule ein attraktiver Adventskalender mit täglich neuen Tipps und Ideen, wie die Adventszeit „fair“ und „nachhaltig“ gestaltet werden kann. Konzipiert wurde er vom Green Team der Schule und dem Projekt-Seminar Fairtrade unter Leitung der Oberstudienrätinnen Katrin Kreiter und Andrea Rößler. Jeden Tag ein Türchen des Adventskalenders auf der Schulhomepage öffnen ist nicht nur lehrreich, sondern erhöht die Vorfreude auf die Festtage. Alle Lindauer sind ebenfalls herzlich eingeladen, täglich ein Türchen zu öffnen: www.bodensee-gymnasium.de