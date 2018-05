Bodolz (isa) - Mit den Bodolzer Finanzen ist alles in Ordnung. Das hat zumindest das Landratsamt Lindau der Gemeinde in seiner Stellungnahme zum diesjährigen Haushalt bescheinigt.

„Die vorgelegte Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile“, informierte Bürgermeister Christian Ruh die Gemeinderäte in ihrer jüngsten Sitzung über die Stellungnahme des Landratsamts. Das Landratsamt kam auch zu dem Schluss, dass die Gemeinde bei konsequenter Umsetzung des geplanten Schuldenabbaus es bis zum Jahr 2023 geschafft haben werde, ihren Schuldenstand innerhalb von zehn Jahren um drei Millionen Euro zu reduzieren. Zudem schreibt die Behörde, dass die Gemeinde heuer zwar nur mit einer Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt in Höhe von 166 900 Euro rechne. Allerdings erkennt sie auch an, dass in den vergangenen drei Jahren die Rechnungsergebnisse letztendlich immer „deutlich“ über den Planansätzen gelegen hätten.

Als letztes weist das Landratsamt daraufhin, dass sich die Rücklagen zum Ende des Jahres auf 1 749 945 Euro belaufen werden.

„Bodolz steht finanziell gut da“, fasste Bürgermeister Christian Ruh die rechtsaufsichtliche Würdigung zusammen.