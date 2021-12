Bodnegger Kolpingfamilie feiert den Kolpinggedenktag

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Kolpingfamilie feierte in der Bodnegger Kirche St. Ulrich und Magnus den Kolpinggedenktag. Die Messfeier, die durch Orgelspiel und Gesang von zwei Kantorinnen und einem Kantor mit Unterstützung durch die anwesenden Gottesdienstbesucher untermalt wurde, hielt Pfarrer Worrings. Bei dem festlichen Gottesdienst waren auch Fahnenträger mit Begleitung und die Bannerträger dabei.

Pfarrer Worrings verwies in seiner Predigt auf Johannes den Täufer, der den Weg für den Herrn bereitet habe. Genauso wirkte Adolph Kolping als Helfer in seelischer und sozialer Not. Zu den Gottesdienstbesuchern sagte der Zelebrant, dass es für Kolpingfamilien auch heute eine wertvolle Aufgabe sei, sich um die Belange anderer Menschen in Not zu kümmern. Nach dem Gebet der Kolpingsfamilien fanden die Ehrungen für langjährige Treue durch den Vorsitzenden Eugen Abler statt.

Er bedankte sich für 25 Jahre Treue bei Monika Knecht, für 40 Jahre bei Clemens Bock, Hubert Böhm, Matthias Bröhm und Beate Geßler, für 60 Jahre bei Oskar Schulzki, für 65 Jahre bei Anton Geray und für stolze 70 Jahre Treue zu Kolping bei Georg Wild. Der Gottesdienst endete mit dem gemeinsamen Singen des Kolpinggrabliedes.