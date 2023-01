Zwei Trauerfeiern werden für Max Markgraf von Baden abgehalten. Der Adelige starb am 29. Dezember 2022 im Alter von 89 Jahren. Birgit Rückert, die den Grafen persönlich kannte und in direkter Nachbarschaft zu der markgräflichen Familie lebt, erinnert sich an Max von Baden: "Ich habe ihn immer als sehr bodenständig und volksnah empfunden."