Bodenseenarren lassen die Mehrzweckhalle beben

„D’Welle kommet – dugget Euch“: Am Freitag sind die Häfler Bodenseenarren Jettenhausen mit ihrem Jugendball in ihr Hauptfasnetswochenende gestartet. Am Samstag folgte der Jettiball, bevor am Sonntag schließlich die Knirpse beim Kinderball für Jux und Dollerei sorgten.

Die Mehrzweckhalle Jettenhausen, welche getreu des Jugendball-Mottos „Black & White“ dekoriert war, tanzten, hüpften und feierte der Nachwuchs laut Pressemitteilung der Bodenseenarren zur Musik von DJ Robzn. Die Brunnisacher Jugendhexen, die Jugendtanzgruppen der Narrenzunft Kau und der Häfler Bodenseenarren zeigten ihre mitreisenden Tänze auf. Auch der Seehasen-Fanfarenzug schaute vorbei.

Am Samstagabend führte Christian Sander im Yeti-Kostüm durch den Jettiball. Für den guten Klang sorgte DJ Matze Ihring. Höhepunkte waren die Tanzformation Maskerade aus Neukirch und der Auftritt der LK Baienfurt-Baindt, der Mühlengeischter Eigeltingen und des Seehasen-Fanfarenzug.

Unter dem Motto „Superhelden“ luden die Häfler Bodenseenarren am Sonntag die kleinen Mäschkerle zum Kinderball ein. Die Zunftschalmeien der Bodenseenarren eröffneten die Veranstaltung eindrucksstark. Anschließend zeigten die Turnerinnen der Turnerschaft akrobatische Kunststücke. Außerdem traten die Bodenseenarren selbst mit einem Tanz auf – sogar die kleinsten Mitglieder.

Bevor der Spiele- und Bastelbereich geöffnet wurde, überreichte Cornelia Nachbaur-Naulin noch vier Kinderorden für zehn Jahre Mitgliedschaft an Loreen Saltik, Adrian Maucher, Lewis Marin und Matthias Fahr. Nach der Ordensverleihung durften die Kinder aktiv werden. Sofort stürmten die ersten die Bühne und spielten und tanzten zusammen mit Tamara Bartz und Philipp Meier, welche den Kinderball wieder launig moderierten, zu der Musik von DJ Hacky.