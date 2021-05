Bodenseekreis überschreitet Marke von 100 000 Corona-Impfungen

Die dokumentierte Zahl der im Bodenseekreis verabreichten Impfungen hat am Freitag die Marke von 100 000 geknackt. Am Freitagnachmittag zählte das Landratsamt 101 370 Impfungen, davon 23.555 Zweitimpfungen, wie die Behörde mitteilt.

„Das ist ein echter Meilenstein und ein guter Anlass, allen beteiligten Helferinnen und Helfern herzlich zu danken. Es ist wirklich bemerkenswert, was innerhalb eines knappen halben Jahres im Kreisimpfzentrum, durch die mittlerweile 138 impfenden Arztpraxen im Landkreis sowie die mobilen Impfteams insgesamt geleistet wurde“, sagte Landrat Lothar Wölfle. Ein beachtlicher Teil der Einwohner des Bodenseekreises habe bereits eine Impfung erhalten.„Das Impftempo hat mit dem Einstieg der kassenärztlichen Praxen nochmals deutlich an Fahrt aufgenommen. Ich bin froh, dass die Bevölkerung im Landkreis hier auf die Ärzteschaft zählen kann“, so der Landrat weiter.

Ebenso eng und vertrauensvoll sei die Zusammenarbeit beim Betrieb des Kreisimpfzentrums (KIZ) mit der Messe Friedrichshafen und den Städten und Gemeinden des Bodenseekreises. Die Messe ist Partner des Landkreises beim Betrieb und der Organisation des KIZ. Die Kommunen stellen ergänzend Personal dafür zur Verfügung. „Das Zusammenspiel mit dem Team der Messe Friedrichshafen und den Gemeinden hat sich laut Landratsamt bewährt. Wir sind froh, dass die Mammut-Aufgabe auf mehrere Schultern verteilt werden konnte und von allen als Gemeinschaftsaufgabe verstanden wird“, ergänzt der Erste Landesbeamte im Landratsamt und Leiter des Verwaltungsstabes, Christoph Keckeisen.

Den Blick nach vorne richtet Landrat Wölfle auch bezüglich des Impfstarts in den Betrieben, der voraussichtlich in der ersten Junihälfte erfolgen soll. „Wenn die Betriebe im Bodenseekreis Impfstoff erhalten und in das Impfen ihrer Belegschaft einsteigen können, werden wir einen weiteren Schub beim Impffortschritt verzeichnen können“, ist Wölfle zuversichtlich.

„Bei aller Ungeduld und auch berechtigter Kritik an manchen organisatorischen Details im Land können wir heute feststellen: Enorm viele haben hier in den zurückliegenden Wochen und Monaten einen richtig guten Job gemacht und letztlich damit auch Leben gerettet. Die Impfkapazitäten werden weiter wachsen, sodass immer mehr Menschen ein Impfangebot gemacht werden kann. Vorher werden wir und alle unsere Partner im Landkreis nicht mit unseren Anstrengungen nachlassen“, unterstreicht der Landrat.