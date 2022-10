Bodenseekreis: Netzwerk für intervenierenden Kinderschutz soll aufgebaut werden

Landrat Lothar Wölfle lädt die Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste des Bodenseekreises zu den öffentlichen Sitzungen der Kreistags-Ausschüsse ein.

Der Ausschuss für Soziales und Gesundheit und der Jugendhilfeausschuss tagen am Dienstag, 25 Oktober mit Beginn um 17 Uhr. Die öffentlichen Sitzungen finden in der Ludwig-Roos-Halle in Ettenkirch statt. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Quartiersentwicklung im Bodenseekreis mit dem Projekt „Gut älter werden im Bodenseekreis“ und der Aufbau des Netzwerks intervenierender Kinderschutz. Der Ausschuss für Umwelt und Technik beginnt am Mittwoch, 26. Oktober, um 17 Uhr der. Die öffentliche Sitzung findet im Säntissaal des Landratsamtes Bodenseekreis in Friedrichshafen statt.

Es geht unter anderem um die Vergabe der Rohbauarbeiten für den Neubau der Gemeinschaftsunterkunft Bermatingen, die Verträge über den Betrieb der Entsorgungszentren beziehungsweise der Verwertung von Altpapier und Altholz sowie die Finanzierungsbeteiligung für verschiedene Radwege. Am Donnerstag, 27. Oktober 2022 tagt um 15 Uhr der besondere beschließende Ausschuss zur Vorbereitung der Wahl der Landrätin/des Landrats. Die öffentliche Sitzung findet im Säntissaal des Landratsamtes Bodenseekreis in Friedrichshafen statt. Dabei wird unter anderem ein Vorsitzender des Ausschusses zur Vorbereitung der Wahl der Landrätin/des Landrats gewählt.