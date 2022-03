Bodenseekreis bietet Bundesfreiwilligendienste an

Das Landratsamt Bodenseekreis sucht für seine vielfältigen Themenwelten ganzjährig Bundesfreiwillige. Egal ob als Lehrkraft-Unterstützung in einer sonderpädagogischen Schule, als Teil des Pflegetrupps im Umweltschutzamt oder Teammitglied in der VHS oder Jugendkunstschule: Beim Landratsamt finden Menschen jeden Alters für die Dauer von sechs bis zwölf Monaten abwechslungsreiche und spannende Aufgaben. Zusätzlich gibt es ein monatliches Taschengeld von 402 Euro plus 60 Euro Verpflegungspauschale, teilt das Landratsamt mit.

An den Pflegeschulen in Markdorf und Salem steht die Unterstützung der Lehrerinnen und Lehrer während des Unterrichts im Fokus. Auch die eigenständige Umsetzung von kleinen Projekten mit den Schülerinnen und Schülern oder allgemeine Hilfsarbeit ist hier ein wichtiger Teil des Bundesfreiwilligendienstes, heißt es. Wer gerne in der Natur arbeiten möchte, ist beim Umweltschutzamt richtig. Denn im Landschaftspflegetrupp werden mit Sense, Motorsäge und Co. Naturschutzflächen bearbeitet und der Erhalt der Naturlandschaften sowie der Artenschutz gefördert. Bei der Volkshochschule und Jugendkunstschule sind kreative Köpfe gefragt, die Interesse an allgemeiner Öffentlichkeitsarbeit und Social Media haben sowie bei der Planung der Kurse mithelfen.

Das Angebot des Landratsamtes richtet sich an Menschen, die sich außerhalb von Beruf und Schule für das Allgemeinwohl engagieren möchten. Für Jugendliche ist es vor der Ausbildung oder dem Studium eine gute Möglichkeit, erste Einblicke in die Berufswelt zu erhalten und wertvolle Erfahrungen zu sammeln. Aber auch ältere Menschen können beispielsweise nach ihrem Ausstieg aus dem Berufsleben als Bundesfreiwillige aktiv bleiben und ihre Fähigkeiten für das Wohl anderer zur Verfügung stellen. In Deutschland haben seit der Einführung 2011 bisher mehr als 400 000 Menschen einen Bundesfreiwilligendienst geleistet.