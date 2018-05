Schüler der Eingangsklassen 11a und 11b des Sozialwissenschaftlichen Gymnasiums der Bodensee-Schule haben vor Kurzem die Hochschule Ravensburg-Weingarten besucht. Professor Kern und sein Team haben den Schülern und den begleitenden Lehrern dabei Einblicke in die Studienmöglichkeiten im Bereich „Gesundheit und Soziales“, das Studium im Allgemeinen, sowie ins studentisches Leben gewährt. Auf die vielen Fragen der Schüler sei das Team gerne eingegangen, heißt es in einer Mitteilung der Schule. So gab es einen regen Austausch. Und das gemeinsame Mittagessen in der Mensa war laut Mitteilung für Einige ein Highlight.