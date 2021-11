Bodensee ist „Lieblingssee“ 2021

Beim Voting „Dein Lieblingssee“ 2021 hat der Bodensee den ersten Platz in Baden-Württemberg und den zweiten Platz im bundesweiten Ranking belegt. Dies teilt die Deutsche Bodensee Tourismus GmbH mit.

Bereits zum zehnten Mal fand in diesem Jahr das größte deutsche See-Voting „Dein Lieblingssee“ statt, veranstaltet von dem auf Wassertourismus spezialisierten Freizeit- und Urlaubsportal Seen.de. Besucher des Portals konnten in der Zeit vom 1. Juli bis zum 31. August auf Seen.de ihren Favoriten wählen und tolle Preise gewinnen, wie es in der Mitteilung weiter heißt.

Zur Auswahl standen bei dem Voting mehr als 2000 deutsche Seen. Die über 137000 Klicks von See-Fans beim Voting führten – wie schon in den letzten Jahren – zu „Lieblingssee“-Stimmen für mehrere hundert Seen. Neben den deutschlandweit beliebtesten Seen wurden beim Online-Voting auch wieder die Favoriten in den 16 Bundesländern ermittelt.

Ergänzend zu den objektiven See-Informationen auf der Webseite entstehe durch die Besucherumfrage Jahr für Jahr ein differenziertes Ranking der Seen, an denen sich Gäste besonders wohl fühlen. Dabei werde gezielt nach dem subjektiven Empfinden von See-Freunden gefragt: Attraktive Urlaubs- und Freizeitangebote, schöne Natur, gute Betreuung vor Ort am See – für jeden Besucher sind andere Aspekte wichtig. Am Ende entsteht so eine jährlich aktualisierte Landkarte der beliebtesten Seen Deutschlands.