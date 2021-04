Bodensee-Gürtel-Bahn wird für drei Tage gesperrt

Friedrichshafen (sz) - Bauarbeiten an der Bodensee-Gürtel-Bahn (Friedrichshafen – Lindau Insel): Von Freitag, 7. Mai, ab 13 Uhr, bis Sonntag, 9. Mai, werden im Bahnhof Langenargen Arbeiten an den Signalanlagen vorgenommen. Aus diesem Grund muss der Streckenabschnitt zwischen Friedrichshafen Stadt und Lindau-Insel für den Zugverkehr gesperrt werden. Als Ersatz fahren Busse (SEV), teilt die Deutsche Bahn (DB) mit.

Die Züge der Linie RE5 aus Richtung Ulm enden alle in Friedrichshafen Stadt. Es wird gebeten, die Ersatzbusse bis Lindau-Insel zu nutzen. Es fahren Regiobusse mit Halt an allen Haltestellen sowie Expressbusse, die nicht an der Jugendherberge FN, in Eriskirch, in Enzisweiler und in Lindau Aeschach halten. Achtung: Die Ersatzbusse fahren nicht immer die Haltestellen direkt am Bahnhof an. Die Fahrzeiten der Ersatzbusse sind online auf bahn.de sowie im DB Navigator verfügbar.