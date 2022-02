Bodensee Frauenlauf 2022 mit neuen Highlights und Yoga-Festival

Der Bodensee Frauenlauf findet am 20. und 21. Mai in Bregenz (Österreich) statt. Auf dem Programm stehen laut Pressemitteilung am Samstag die Wettbewerbe über fünf und zehn Kilometer. Bereits am Freitag gibt es den Tigerle Run für die Kleinsten, den Girls und Boys Run und – in diesem Jahr ganz neu – das größte Yoga-Festival am Bodensee im ImmoAgentur Stadion.

„Ohne Frauen läuft nichts! Das ist unser Motto", sagt Patricia Zupan-Eugster. Sie organisiert den Bodensee Frauenlauf gemeinsam mit ihrer Schwester Verena Eugster und dem Team zum 13. Mal. Worauf sich die beiden am Veranstaltungswochenende am meisten freuen? „Gemeinsam mit unseren Teilnehmerinnen schöne Momente erleben", sagen sie.

Die Sportlerinnen laufen von Lochau nach Bregenz – immer entlang des Bodenseeufers, getragen vom Publikum und den sechs DJs, die an der Strecke auflegen. Die Anreise ist kostenlos per Bahn und nach vorheriger Anmeldung mit dem Schiff möglich.

Zieleinlauf ist im ImmoAgentur Stadion, das als Herzstück, Dreh- und Angelpunkt der Veranstaltung gilt – jetzt, mit dem Yoga-Festival, mehr denn je. Im Stadion findet auch die Messe statt, auf der die Teilnehmerinnen ihre Startunterlagen abholen können und sich verschiedene Aussteller präsentieren. Dabei immer im Fokus: Die Themen Gesundheit, Body und Mind.

Groß wird das Yoga-Festival, weil sich hier so viele Teilnehmerinnen wie noch nie zuvor am Bodensee zum gemeinsamen Üben auf der Matte treffen. Willkommen ist beim Bodensee Frauenlauf jede Frau, egal, ob ambitionierte Sportlerin, Hobbyläuferin oder Walkerin. Über die Laufdistanzen gibt es eine Wertung für alle Altersklassen. Jede Teilnehmerin erhält zudem eine Urkunde, eine Medaille und eine Goody Bag. Das Programm am Samstagabend ist für alle offen: Auf einer Feiermeile gibt es eine Beachbar, Live-Musik, Foodstände und vieles mehr.

Das Bodensee Frauenlauf-Orgateam hat einen Extratipp. Plogging – ein Lauftrend, bei dem es um zwei Sachen geht. Sport und Müll sammeln. „Plocka upp" ist das schwedische Wort für Aufsammeln, dieses wird mit „jogga" kombiniert. Herauskommt eine neue Trendsportart, bei dem man während des Joggens Müll sammelt.