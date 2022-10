Ausgerutscht und im Bodensee gelandet: Einsatzkräfte retten betrunkenen Mann

Ein 64-jähriger Mann hat am Freitagabend (28. Oktober) für einen Feuerwehr- und DLRG-Einsatz am Hinteren Hafen in Friedrichshafen gesorgt. Wie die Polizei Ravensburg, sowie die Polizei in Göppingen, die am Wochenende für Vorgänge der Wasserschutzpolizei zuständig ist, auf Nachfrage von "schwäbische.de" berichteten, war der Mann im Hafen ausgerutscht und ins Wasser gestürzt.

Laut Polizei Ravensburg sei der Mann, der aus Bayern stammt, außerdem alkoholisiert gewesen. Die herbeigerufenen Einsatzkräfte von Feuerwehr und DLRG hätten den 64-Jährigen gegen 21 Uhr aus dem Wasser gerettet, weil er nicht mehr selbstständig ans Ufer zurückschwimmen konnte. Der Mann habe sich durch den Aufenthalt im Wasser eine Unterkühlung zugezogen, sei ansonsten aber unverletzt gewesen.