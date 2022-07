Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Lindau - Zu einem Workshop „Boden unsere Lebensgrundlage“ trafen sich die Teilnehmerinnen des diesjährigen Qualifizierungskurses und Teilnehmerinnen der Fortbildungskurse im grünen Klassenzimmer. Unter Leitung des Försters Christian Müller von der hiesigen Forstdienststelle wurde das große und grundlegende Thema „Boden“ erörtert und untersucht. Ziel des Vormittag war, Anregungen zu geben, spielerische Aktivitäten aufzuzeigen, zu beobachten und betrachten. Den Anfang machte eine Runde mit Kärtchen auf denen Begriffe mit „Boden“ zu lesen waren und man darüber diskutierte welche Gedanken man damit in Verbindung bringt. Dann wurde mit einem Bohrstock ein Bodenprofil gezogen und an Hand einer Bodenleiter verschiedene Zersetzungsprozesse aufgezeigt. Bei der nächsten Aufgabe ging es darum in einer Schaufel voll Erde mit Lupen nach sichtbaren Lebewesen zu suchen und diese an Hand einer Schautafel einzuordnen. Den Abschuss bildete die „Barfußraupe“. Alle Teilnehmer gingen mit verbundenen Augen über verschiedene Oberflächen auf dem Barfußpfad des grünen Klassenzimmers um zu fühlen: „Boden lebt“.