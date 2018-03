Bockbierfest: Wenn ein Maria-Thanner in Wangen einen Platten hat...

Wenn die Feuerwehr Maria-Thann zu ihrem Bockbierfest lädt, strömen die Menschen. Auch heuer war die Festhalle mit Besuchern gut gefüllt, die hören wollten, was die Feuerwehr alles an Themen aufs Tapet bringen würde.

Sie wurden nicht enttäuscht: Die Wehr spießte in ihren Beiträgen lokale Ereignisse genauso auf wie bekannte Werbespots und die Beziehung zum Nachort. Um dieses besondere Verhältnis ging es im Sketch von Stefan Schneider und Jürgen Grabher (linkes Bild). Ein Maria-Thanner besucht den Wochenmarkt in Wangen. Nach einem Besuch im Fidelisbäck ist der Reifen an seinem Rad platt. Doch „bevor er Wangener Luft in die Reifen pumpt“, schiebt der Bayer das Rad über die Grenze nach Hause. Nicht nur dieser Sketch wurde eifrig beklatscht.

Auch das Thema „Bau“ griff die Wehr auf (rechtes Bild). Der Geselle (Georg Hele) lässt sich selbst von seiner Frau im Negligee (Samantha Kiechle) nicht davon abhalten, auf der Baustelle bei seinen Kollegen (Richard Frick und Fabian Schief) zu erscheinen. Schließlich muss sie dort mitsamt dem Bett nach ihrem Gatten schauen. Lokale Anekdoten hatte Anton Pfeifer in seinem Lied verarbeitet, das seine Feuerwehrkameraden von Konrad Immler auf der Gitarre begleitet vortrugen.

Zum guten Gelingen des Festes trug auch die Jugendwehr mit einem Schattentanz bei, genauso die Musikkapelle Maria-Thann, die für die musikalische Unterhaltung des Abends sorgte und die Besucher ordentlich in Schwung brachte. So wurde bei guter Stimmung den ganzen Abend friedlich gefeiert. Fotos: Feuerwehr Maria-Thann