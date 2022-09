BMW überschlägt sich - Fahrer schwer verletzt

Der Unfall ereignete sich laut Polizeibericht am Freitagabend gegen 22.15 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 22-Jähriger in seinem BMW die L286 aus Richtung Eichstegen kommend nach Altshausen. "Am Ortsbeginn von Altshausen kam er in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen zwei Bäume und überschlug sich", beschreibt die Polizei Ravensburg den Unfall.

Der Fahrer, der allein im Fahrzeug war, wurde dabei aus dem Fahrzeug geschleudert und schwer verletzt. Nach Erstversorgung durch einen Notarzt wurde er vom Rettungsdienst in die Oberschwabenklinik Ravensburg gebracht. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr Altshausen an der Unfallstelle. Während der Unfallaufnahme war die L 286 in dem Bereich voll gesperrt.