BMW rutscht gegen Straßenlaterne

Aulendorf (sz) - Ein BMW ist in der Nacht zum Montag in der Schwarzhausstraße in Aulendorf von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Straßenlaterne geprallt. Laut Polizei war der Fahrer gegen 23.15 Uhr auf der Schwarzhausstraße in Richtung Allewindenstraße unterwegs. In der Kurve geriet das Auto auf der glatten Fahrbahn ins Schleudern. Der 47-jährige Fahrer verlor die Kontrolle und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dabei überfuhr er den Bordstein. In der Folge prallte der BMW gegen eine Straßenlaterne. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 5000 Euro, wie die Polizei schätzt. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit. Der Fahrer blieb unverletzt.