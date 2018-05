Blutspenderehrung: Bürgermeister dankt für vorbildliches Bürgerverhalten

Mit der Blutspenderehrennadel in Gold mit goldenem Lorbeerblatt hat Bürgermeister Ralf Meßmer (links) in der Gemeinderatssitzung am Donnerstag Nadine König und Elmar Amann (Zweiter von rechts) ausgezeichnet. Die goldene Ehrennadel mit goldenem Eichenkranz und der eingravierten Spendenzahl 50 erhielt Martin Kneisel (Zweiter von links). Meßmer dankte den drei Blutspendern für ihr vorbildliches Bürgerverhalten, an dem sich andere ein Beispiel nehmen sollten. Er stellte die Frage in den Raum, woher das Blut kommen solle, wenn nicht mehr ausreichend viele Bürger bereit seien, für andere Menschen zu spenden? Foto: Siegfried Großkopf