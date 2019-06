Blutspender in Wilhelmsdorf geehrt

22 Blutspender, die zwischen zehn und hundert Mal in den Jahren 2018 und 2019 an den Spende-Aktionen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) teilnahmen, sind in der jüngsten Sitzung des Wilhelmsdorfer Gemeinderats geehrt worden. Drei davon spendeten hundert Mal ihr Blut, sechs kamen 50-mal der Einladung zur Blutspende nach. Lediglich neun der zu Ehrenden folgten der Einladung der Gemeindeverwaltung. Bürgermeisterin Sandra Flucht verwies auf die Notwendigkeit von Blutspenden, die vielen Menschen in Notlagen helfen. „Wir wollen ihnen an dieser Stelle deshalb herzlich Danke sagen im Namen der Menschen, die von Ihrem Blut profitiert haben.“ Foto: Herbert Guth