Blutspender in Corona-Zeiten dringend gesucht: Das müssen Freiwillige jetzt wissen

Am Sonntag, 14.06. ist Weltblutspendetag. Und das zu einer Zeit, in der der Vorrat an Blutreserven in Deutschland knapp ist. Viele Menschen haben beim Spenden Angst vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus. Aber ist diese Angst berechtigt? Und was sollten Freiwillige zusätzlich beachten? Schwäbische.de beantwortet die wichtigsten Fragen:

Warum sind Blutspenden so wichtig?

Der Vorrat an Blutreserven schwindet momentan in ganz Deutschland. In Baden-Württemberg war er an Pfingsten besonders knapp. Im Ernstfall hätten die Blutreserven keine 24 Stunden lang gereicht, sagt das Deutsche Rote Kreuz. Solche Vorräte sind aber wichtig. Denn Blutspenden können dabei helfen, Leben zu retten oder zu verlängern.

Einige wichtige Blutpräparate sind nur sehr kurz haltbar. Pro Werktag sind in Deutschland mindestens 15.000 Blutspenden nötig, damit schwerkranke Patienten in den Kliniken lückenlos versorgt werden können. Menschen in einer Chemo- oder Strahlentherapie brauchen beispielsweise kontinuierlich Blutpräparate, damit sie die Nebenwirkungen der Behandlung überstehen.

Wie wird vermieden, dass ich mich vor Ort anstecke?

Schon am Eingang der Spendeorte wird bei allen Teilnehmern die Körpertemperatur gemessen. Außerdem gibt es dort Händedesinfektionsmittel und schriftliche Erklärungen zum Thema "Blutspenden und Corona". Die Helfer befragen alle Spendenwilligen vor Ort:

Gibt es andere mögliche Krankheiten?

Hatte der Spender Kontakt zu einem Corona-Kranken?

War der Spender im Ausland?

Das passiert noch bevor sich die Teilnehmer anmelden müssen.

Menschen mit Erkältungssymptomen werden grundsätzlich nicht zur Blutspende zugelassen. Außerdem werden derzeit nur Räumlichkeiten als Spendeort eingesetzt, in denen auch die Abstände überall eingehalten werden können. Sie sollen über getrennte Ein- und Ausgänge verfügen, Blutspender sollen sich auf Wegen und Fluren nicht begegnen.

Zahlen und Fakten zur Blutspende

Was muss ich beachten, wenn ich zum Blutspenden gehe?

Das DRK kann wegen Corona vor Ort keine Kinder betreuen. Deshalb sollten Eltern ihre Kinder nicht zur Blutspende mitnehmen. Für das Ausfüllen des Anamnesebogens sollte jeder seinen eigenen Kugelschreiber mitbringen. Auch für Blutspendeaktionen gilt ein Mindestabstand von 1,5 Metern. Spender müssen eine Mundschutzmaske tragen, die das DRK austeilt.

Wann sollte ich kein Blut spenden?

Prinzipiell gilt: wer sich fit und gesund fühlt, kann spenden. Menschen mit Durchfall, Grippe- oder Erkältungssymptomen dürfen nicht spenden. Wegen Corona gilt zusätzlich:

Personen, die in den letzten vier Wochen aus dem Ausland zurückgekehrt sind, dürfen nicht spenden. Selbst wenn es sich nur um einen kurzen Aufenthalt handelt. Das gilt auch für Berufspendler.

Wer Kontakt zu einer Person hatte, die Corona-positiv getestet wurde, muss für 4 Wochen nach dem letzten Kontakt auf eine Blutspende verzichten.

Personen, die Corona hatten, müssen vier Wochen nach der Ausheilung warten, bis sie wieder spenden dürfen.

Was kann ich tun, wenn ich nach der Spende erfahre, dass ich Corona habe?

Wer innerhalb von 14 Tagen nach der Blutspende Corona-Symptome feststellt oder positiv auf das Coronavirus getestet wurde, sollte sich beim DRK melden. Dafür hat das DRK eine kostenlose Hotline eingerichtet: 0800-1194911.

Kann das Coronavirus durch Blut übertragen werden?

Bislang sind keine Fälle von einer Übertragung des neuartigen Coronavirus über Blutprodukte bekannt geworden. Es ist auch unklar, ob Viren, die solche Erkrankungen auslösen, überhaupt durch Blut übertragen werden können.

Muss ich mich für die Blutspende anmelden?

Alle Spender müssen vorher einen Termin vereinbaren. Die persönliche Terminvereinbarung erfolgt automatisiert über das Internet. Der Vorteil: der Spender sieht, ob noch Termine frei sind. Außerdem gibt es kürzere Wartezeiten.

Alle Termine sind seit Wochen besetzt. Was jetzt?

Das kann immer wieder passieren. Schließlich kann der Blutspendedienst nicht jeden Tag in jeder Stadt unterwegs sein. Würden alle Freiwilligen auf einmal spenden, dann würde es in den Wochen danach an Spendern fehlen. Zudem sind Blutreserven nur begrenzt haltbar.

Laut Pressesprecher Eberhard Weck vom Blutspendedienst will man so verhindern, dass Blut weggeworfen wird. Wer keinen Termin bekommt, kann entweder ins Umland oder sich für einen späteren Termin anmelden.