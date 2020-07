Blutspendeaktionen unter anderen Bedingungen

Unter etwas anderen Bedingungen finden zurzeit die Blutspendeaktionen des Deuschen Roten Kreuzes statt. Auch in Villingen ist dies der Fall.

Die Spender, die vor der Tür des Münsterzentrums in Villingen warteten, wurden nach und nach einzeln in den Eingangsbereich gebeten. Dort wurde ihnen ein frischer Mundschutz ausgehändigt und Fieber gemessen, es folgte eine kurze Abfrage über mögliche Besuche in Risikogebieten.

Damit nicht zu viele Spender auf einmal im Gebäude sind, mussten sich die Spender vorab anmelden. Insgesamt konnte der Ortsverein 175 Termine für die Blutspendenaktion am Montag vergeben. „Das ist eine gute Belegung“, erklärt Sonja Frisch, Referentin des DRK-Blutspendedienstes. Trotz der Terminvergabe könne man auch spontan vorbeikommen. Man müsse dann aber mit Wartezeiten rechnen.

Im Gebäude musste der Abstand von 1,5 Metern eingehalten und der Mundschutz während der kompletten Spende getragen werden. An der Anmeldung wurde ein Spuckschutz angebracht. Auf die Verpflegung vor Ort musste aufgrund der Pandemie jedoch verzichtet werden. Der Ortsverein verteilte stattdessen belegte Brötchen und Obst als Lunchpaket an die Spender. Bereits zum 120. Mal kam Peter Gibas zur Blutspende. Davon hielt ihn auch die Corona-Krise nicht ab. „Ich habe da keine Bedenken“, erklärte er.

Die letzte Spende im Mai ist aufgrund der Coronakrise ausgefallen. Nun sollen wieder im gewohnten Turnus Blutspendeaktionen in Villingen stattfinden, sagte Frisch.