Blutspendeaktion in Hausen ob Venerena

Die Blutversorgung wird auch in der kalten Jahreszeit zur Herausforderung, schreibt das DRK in einer Pressemitteiliung. Blut wird täglich dringend benötigt. Der bevorstehende Winter lässt knapper werdende Blutkonserven befürchten. Das DRK bittet dringend zur Blutspende, heißt es weiter. Am Donnerstag, 1. Dezember, lädt die DRK Bereitschaft Hausen ob Verena in der Zeit von 15 bis 19.30 Uhr in der Verenahalle zu einem Blutspendetermin ein. Die Spender bekommen als Dankeschön ein halbes Hähnchen To-go und ein Schokoladen-Weihnachtsmann. Auch unser ein Gewinnspiel gibt es.

Antworten auf zur Blutspende erhalten Spender auch telefonisch über die Hotline 0800 /1194911 (kostenfrei) oder unter https://www.blutspende.de/blutspendetermine/spendeorte/21206-blutspende-in-hausen-ob-verena.

Aktuell kann der Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Baden-Württemberg-Hessen Krankenhäuser entsprechend ihres Bedarfs versorgen. Die „Versorgungs-Ampel“ steht damit allerdings noch lange nicht auf „grün“: Einige Blutpräparate sind nur kurz haltbar, sodass täglich genügend Spenden vorhanden sein müssen. Aktuell reicht die Zahl der eigenen Konserven für etwa zweieinhalb Tage. Sicherer wäre ein Vorrat für vier bis fünf Tage.

Blut wird kontinuierlich und jeden Tag benötigt. Alleine in Hessen und Baden-Württemberg werden täglich mehr als 2.700 Blutkonserven benötigt, um eine lückenlose Versorgung der Krankenhäuser zu gewährleisten und Patientinnen und Patienten aller Altersklassen ausreichend zu versorgen. Ziel für die kommenden Tage muss daher sein, dass alle angebotenen Blutspendetermine gut besucht werden. Der DRK-Blutspendedienst bittet daher dringend zur Blutspende.