Manche erwischt es nie? Die wichtigsten Fragen und Antworten zu Blutgruppe Null und Covid

Sie sind die Ausnahme von der Regel: Während sich andere trotz Impfung schon zum zweiten oder dritten Mal mit Corona infizieren, bleiben manche verschont.

In vielen Familien oder Freundeskreisen gibt es den einen oder die andere, die scheinbar uninfizierbar sind. Sie stecken sich nicht einmal an, wenn sie sich mit ihrem infizierten Partner das Bett teilen.

Vollkommen unerklärlich ist dieses Phänomen nicht. Zumindest sucht die Wissenschaft nach Begründungen für die Immunität, warum das Virus bei einigen keine Chance hat. Wer zu ihnen gehört, findet eine mögliche Erklärung für die eigene Nicht-Infektion vielleicht im Blutspendeausweis.

Steht dort die Blutgruppe Null, könnte das die Begründung sein für einen natürlichen Schutz, der höher ist als bei anderen. So lautet die These von Eva Matzhold. Die Forscherin von der Medizinischen Universität in Graz hat in mehreren Studien zu dem Thema geleitet.

Im Gespräch mit Schwäbische.de hat sie erklärt, ob die Blutgruppe etwas über das Infektionsrisiko - und ob Impfungen bei Menschen mit Blutgruppe Null überhaupt notwendig sind oder waren. Auch der Chef der Ständigen Impfkomission (Stiko), der Virologe Thomas Mertens, hat sich auf Anfrage von Schwäbische.de klar zu dem Thema positioniert.

Wer hat welche Blutgruppe: Ist die Verteilung auf der Coronastation anders?

Die erste Studie von Eva Matzhold dazu wurde im Jahr 2020 veröffentlicht. Gegen Covid-19 wurde damals noch nicht geimpft. „Wir haben uns eine Patientengruppe angeschaut, die wegen schwereren Verläufen im Krankenhaus war im Vergleich zu einer Gruppe Blutspendern, die gesund und nicht erkrankt war“, erklärt die österreichische Wissenschaftlerin.

Untersucht wurde, ob die Blutgruppen im sogenannten AB0-System - also der Aufteilung in Blutgruppe A, B, Null und AB- im Krankenhaus gleich ist wie bei den uninfizierten Blutspendern. Das Ergebnis: „Die AB0 Blutgruppenverteilung in den beiden Gruppen war signifikant unterschiedlich.“

Vor allem bei der Blutgruppe Null zeigte sich der Unterschied. Eva Matzhold hat dazu die Zahlen: „Unter den Blutspendern ohne Corona-Infektion waren mehr als 38 Prozent mit Blutgruppe Null. Bei den im Krankenhaus behandelten Patienten waren es nur 29 Prozent.“

Was unterscheidet die Blutgruppen voneinander?

Um eine Erklärung für die unterschiedliche Blutgruppen-Verteilung zu bekommen, hilft es, sich anzuschauen, was die Blutgruppen voneinander unterscheidet. „Die Eigenschaften der einzelnen Blutgruppen sind durch Zuckerstrukturen auf den roten Blutzellen definiert“, erklärt Matzhold.

Schon bevor zu Blutgruppe Null und Corona geforscht wurde war aber bekannt: Die Zuckerstrukturen kommen nicht nur im Blut, sondern auch in den Geweben der Lunge, des Hals-Nasen-Ohren-Trakts und im Speichel vor. „Deswegen erschien es plausibel, dass das AB0 Blutgruppensystem auch eine Rolle spielt“, sagt die Forscherin rückblickend. „Schließlich ist der Atemtrakt der Hauptinfektionsort des Coronavirus.“

Ähnlichkeiten zu den Zuckerstrukturen aus dem Blutgruppensystem wurden laut Matzhold aber auch noch anderen Orts entdeckt: Zum Beispiel auf dem Rezeptor, also der wichtigen Bindestelle, über die das Virus einen Menschen infiziert. Und:

„Die Zuckerstrukturen, die wir aus der Blutgruppen-Unterscheidung kennen, kommen auch auf dem Virus-Oberflächenprotein vor.“ Molekularbiologin Dr. Eva Matzhold

Welche Blutgruppe hat die meisten Antikörper?

Doch die Blutgruppe sagt - unabhängig von Corona - auch etwas darüber aus, wer welche natürlichen Antikörper hat. „Ganz wichtig im Blutgruppensystem sind auch die AB0-Antikörper“, erklärt Matzhold. Jeder Mensch hat demnach genau die Antikörper, die nicht gegen die Eigenschaften im eigenen Blut gerichtet sind. Konkret heißt das: Wer die Blutgruppe A hat, hat die Anti-B-Antikörper. Wer Blutgruppe B hat, hat die Anti-A-Antikörper im Blut.

„Das wesentliche ist: Ein Mensch, der die Blutgruppe Null hat, hat beide Antikörper. Menschen mit Blutgruppe AB haben keine der beiden Antikörper.“ Diese Antikörper sind es auch, wegen denen bei Bluttransfusionen genau aufgepasst werden muss. Wenn zum Beispiel jemand mit Blutgruppe Null eine Blutspende der anderen Gruppen bekommt, dann können seine Antikörper diese gespendeten Blutzellen zerstören.

Und um genau diesen Effekt geht es den Forschern auch in Sachen Corona. „So ähnlich könnten die AB0-Antikörper auch auf Viren reagieren, wenn deren Zuckerstrukturen den A und/oder-, B-Eigenschaften entsprechen“, erklärt Eva Matzhold.

Können Antikörper aus dem Blutgruppen-System Coronaviren neutralisieren?

Aus der Luft gegriffen sei die Überlegung nicht: „Wir konnten inzwischen mit einer zweiten Studie in Zusammenarbeit mit der Medizinischen Universität in Wien belegen, dass Genesene deutlich weniger dieser Antikörper haben als Leute, die nachweislich noch nie COVD-19 hatten.“

Die Theorie erklärt Matzhold so: „Menschen mit einem hohen natürlichen Anteil an AB0-Antikörpern haben einen gewissen Schutz vor der Infektion. Und zwar weil sie mit dem Virus interagieren oder die Infektion hemmen oder blockieren.“ Im Labor müsse man sich nun anschauen, ob ein AB0-Antikörper wirklich ein Virus neutralisieren kann, wenn man sie im Reagenzglas zusammenbringt.

Apropos Labor: Für die Forschung und Entwicklung an Impfstoffen oder Medikamenten spielen Blutgruppe und AB0-System im Moment keine Rolle. Auch bei der Frage, ob man sich Impfen lässt sollte man die Blutgruppe unberücksichtigt lassen, findet Eva Matzhold: „Rückschlüsse auf die Impfentscheidung sollte man aufgrund der Blutgruppe auf gar keinen Fall ziehen. Menschen mit Blutgruppe Null können genauso erkranken und genauso schwer erkranken.“

Reicht die richtige Blutgruppe statt der Corona-Schutzimpfung?

Niemand solle sich, so Matzhold, auf die Blutgruppe Null verlassen. „Es gibt einfach sehr viele andere Faktoren außer der Blutgruppe. Übergewicht, Diabetes und Krebsdiagnosen zum Beispiel haben einen weit größeren Effekt auf den Verlauf der COVID-19-Erkrankung als die Blutgruppe überhaupt haben kann.“

Noch weiter geht der Chef der Ständigen Impfkommission, Thomas Mertens: „Es ist Unsinn bei der Impfentscheidung die Blutgruppe zu beachten“, sagt der Virologe. Der „Strauß an Risikofaktoren“, den jemand im Lauf des Lebens ansammeln kann, sei viel entscheidender als die Blutgruppe.

Außerdem gehe es darum, wie schwer jemand dem Virus in seinem Umfeld ausgesetzt sei. „Die Impfentscheidung von der Blutgruppe abhängig zu machen wäre - gelinde gesagt - hirnrissig.“

Beide, Mertens und Matzhold, finden: „Die Blutgruppe spielt eine Rolle aber eine untergeordnete Rolle.“ Der Ulmer Virologe stellt klar: „Es ist weder für den Bürger noch für Ärzte sinnvoll, aus der Blutgruppenbestimmung einen Ratschlag für das Verhalten abzuleiten.“

Für das Netzwerk der Wissenschaft sei die Blutgruppenthematik hingegen hochinteressant. „Wenn die Leute jetzt aber meinen, ihre Blutgruppe bestimmen zu lassen und dann mit dem Ergebnis irgendetwas anfangen zu können, wäre das sicher herausgeschmissenes Geld“, so Mertens.

„Wir können damit vielleicht eines erklären“, sagt Eva Matzhold, „wenn in einer Familie alle Voraussetzungen gleich sind, alle ein super Immunsystem und keine Vorerkrankungen haben, dann kann es sein, dass der eine wegen seiner Blutgruppe Null einen Vorteil hat und sich nicht ansteckt.“