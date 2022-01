Blut spenden in Laimau

Der DRK-Blutspendedienst bittet alle Gesunden, Blut zu spenden. Die nächsten Bluspendetermine in Tettnang sind am Montag und Dienstag, 17. und 18. Januar jeweils von 14 Uhr bis 19.30 Uhr in der Argentalhalle, Römerstraße 12, in Laimmau. Das Rote Kreuz weist darauf hin, dass Spender zuvor einen ein Termin reservieren müssen. Alle verfügbaren Termine finden die Bluspender im Internet unter terminreservierung.blutspende.de. Bei den Blutspendeterminen in Laimnau gilt die 3G-Regel. Aufgrund der bundesweit stark angestiegenen Corona-Neuinfektionen dürfen ausschließlich Menschen ins Blutspendelokal, die den Status geimpft, genesen oder getestet erfüllen. Das Deutsche Rote Kreuz bittet darum, entsprechende Nachweise mitzubringen (Antigen-Schnelltest nicht älter als 24 Stunden, PCR-Test nicht älter als 48 Stunden). Um Wartezeiten und größere Menschenansammlungen zu vermeiden, bietet der Bluspendedienst keine Tests beim Blutspendetermin an. Das Rote Kreuz weist darauf hin, dass auch am Tag nach einer SARS-CoV-2-Impfung eine Bluspende möglich ist, vorausgesetzt die Sepnder fühlen sich wohl. Alle Informationen hierzu sind unter www.blutspende.de/corona im Internet zu finden. Informationen rund um die Blutspende bietet der DRK-Blutspendedienst auch über die kostenfreie Service-Hotline 0800/11 94 91 1.