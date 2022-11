Blütenpracht im November

Eine außergewöhnliche Blütenpracht – und das zu Beginn des Monats November – sticht den Spaziergängern und Radfahrern derzeit direkt am Höhenweg zwischen Bronnen und Gauselfingen ins Auge. Zahlreiche Blumenarten, wie verschiedenfarbige Ringelblumen, rubinroter Inkarnat-Klee, Borretsch, Lein/Flachs, Phazelie, feurige Mohnblume und natürlich der weit verbreitete gelbe Ackersenf zeigen sich von der schönsten Seite. Unzählige Bienenarten und Schmetterlinge laben noch spät am Honigbrot. Auf Grund der sommerlichen Temperaturen kann uns dieses Blumenmeer bis in den Spätherbst hinein erfreuen.