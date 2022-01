Blues und Hip Hop bei „KubAA Stage“

Beim „KubAA Stage“ am Donnerstag, 10. Februar, um 19.45 Uhr werden Roman Spilek, Michie Hahn und Benni und Jojo mit dabei sein.

Roman Spilek steht für leidenschaftliche Gitarren-Musik mit Wurzeln im Blues. Geprägt von französischem „savoir-vivre“ seitens der Mutter und dem Temperament slowenischer Winzer seitens des Vaters, wuchs Roman Spilek in Aalen auf. Seine Band besticht durch mitreißenden Groove und pure Spielfreude. Sängerin Kim Hofmann verleiht der Musik einen ganz eigenen Zauber. Seit seinem Studium an der Musikhochschule Stuttgart hat Spilek Bühnen in ganz Deutschland und dem europäischen Ausland bespielt. Er ist als Gitarrist sowohl für die Stuttgarter Philharmoniker als auch für Acts wie Wolfgang Schmid, Nils Strassburg, KIM oder auch zahlreiche Musical-Produktionen tätig. In Joko Winterscheidts TV-Show „Win Your Song“ (Pro 7) hat er als Live-Gitarrist unter anderem Mark Forster, Max Giesinger, Maite Kelly und DJ Bobo begleitet.

Michie Hahn zog es schon Anfang der 2000er-Jahre mit der Band „Der Jungbrunn“ auf die Konzert- und Festivalbühnen Süddeutschlands. Neben zahlreichen Projekten für die deutsche Leinwand (Benjamin Blümchen Movie, Burg Schreckenstein 1 & 2, Alfons Zitterbacke, 25 Km/h, Into the Beat) tourt Hahn seit 2017 zusammen mit der Münchner Band „EinsHoch6“ (Klassik trifft Hip Hop) weltweit. Aus dieser Formation entstand 2019 das Bandprojekt „Munich Supercrew“ mit der Idee, Musik für Deutschlernerinnen und Deutschlerner auf der ganzen Welt in Zusammenarbeit mit Goethe-Instituten zu kreieren.

Das Live-Repertoire des 35-Jährigen besteht überwiegend aus eigenen Songs; dazu gesellen sich Interpretationen ausgesuchter deutschsprachiger Künstler wie etwa Clueso oder Max Herre.

Michie Hahn und der Aalener Musiker Matthias Kehrle lernten sich als Mitglieder der inklusiven Band Tintenfisch kennen. Daraus entstand eine freundschaftliche Zusammenarbeit, die in dieser kompakten Zweierbesetzung im KubAA auch live zu erleben sein wird.

Live auf der Bühne zu sehen sind auch Benni & Jojo. Weil Jojo im Dezember kurzfristig absagen musste, treten die beiden Aalener Singer/Songwriter jetzt gemeinsam auf. Beide haben in einigen Bandprojekten mitgewirkt und konzentrieren sich vermehrt auf ihre Solokarrieren. Schon seit einiger Zeit arbeiten sie gemeinsam an Songs und unterstützen sich in Produktion und Lyric-Writing. So entstand auch die Idee, zu zweit auf die KubAA-Bühne zu gehen. Mit E-Gitarre, Piano, eigenen Songs und zwei tollen Stimmen performen sie so jetzt gemeinsam.