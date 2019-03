Blockbusters peilen Rang vier an – TSG will Rang zwei sichern

Ehingen (sz) - Nachdem sich die Mixed-Volleyballer der Ehinger Blockbusters am vorletzten Spieltag schon den Verbleib in der B-Klasse gesichert haben, wollen sie ihre Saison noch vergolden und fassen nun am letzten Spieltag den Tabellenplatz vier ins Auge. Mit Siegen gegen den TSV Reute und den TSV Warthausen, wäre dieses Ziel erreichbar. „In der Hinrunde haben wir gegen diese beiden Mannschaften unsere ersten Saisonsiege gefeiert. Also sind wir positiv gestimmt, auch dieses mal wieder erfolgreich zu sein“, so Blockbusters-Spielführer Bastian Dannecker. Personalsorgen erschweren die Vorbereitung auf den abschließenden Spieltag jedoch. Verletzungen und terminliche Überschneidungen sorgen dafür, dass Dannecker nicht aus den Vollen schöpfen kann. Er ist sich aber dennoch sicher, eine Mannschaft aufzubieten, die „konkurrenzfähig ist und erfolgreich sein kann“. Für die TSG Ehingen geht es an ihrem letzten Spieltag darum, Platz zwei zu verteidigen. Hierfür wird eine optimale Leistung vonnöten sein, denn es geht mit dem TSV Langenau gegen den kommenden Meister und Aufsteiger sowie dem SV Tomerdingen als direkten Verfolger der TSG. Durch die Resultate des vergangenen Spieltags stehen die Langenauer bereits als Meister fest. Dass sie die letzten Partien deshalb locker angehen werden, glaubt TSG-Spielführer Frank Schrade aber nicht. „Sie werden mit Sicherheit dass Ziel haben, wie die Blockbusters letztes Jahr, ungeschlagen aufsteigen zu wollen. Zu verschenken haben sie somit nichts.“ Dieser Spieltag war in der Hinrunde sehr umkämpft und ausgeglichen und von engen Ergebnissen geprägt. Dies erwartet Schrade auch dieses Mal wieder. Für die Blockbusters beginnt der Spieltag am Sonntag, 24. März, um 11 Uhr in Reute gegen den TSV Reute. Die TSG ist am selben Tag ab 14 Uhr in Tomerdingen zu Gast, wo es zuerst gegen den TSV Langenau geht.