Blochinger Kindersommer feiert Premiere

Blochingen (sz) - Für einen guten Einstieg in die Sommerferien sorgte ein Angebot des Mehrgenerationentreffs Blochingen, einem Standort der MenschenRäume, am ersten Ferienwochenende. In gelungener Zusammenarbeit von Privatpersonen, Institutionen und Vereinen wurde laut Mitteilung ein buntes Programm organisiert, aus dem jedes Kind vorab vier Punkte auswählen konnte.

Der Freitagmorgen begann mit einer Straße von zehn Spielstationen, die die Kinder je nach Lust und Laune auch mehrfach durchlaufen konnten. Am Nachmittag ging es in Kleingruppen weiter. Beim umfangreichen Bastelangebot konnten unter anderem Wurfbälle, Steinchen Spiele und Insektenhotels hergestellt werden.

Bei der Feuerwehr Blochingen konnten die Kinder genau erkunden, wie die Feuerwehr arbeitet, was ihre Aufgaben sind und wie hoch hinaus es manchmal bei Feuerwehreinsätzen geht. Dazu hatte das Team sogar die Drehleiter aus Mengen ausgeliehen. Die Kinder konnten sich gut gesichert Blochingen von oben anschauen. Dann ging es zum „Wasserfußball“. Mit Gespür und Geschicklichkeit war es Aufgabe, einen Ball mit Hilfe eines Wasserstrahls in das gegnerische Tor zu bekommen.

Die Landjugend zog mit ihrer Gruppe zu einer Schnitzeljagd los und macht Blochingen als Piraten unsicher. Am Samstagmorgen kamen weitere Angebote dazu. Andrea Wetzel zeigte in der Halle, wie einfach es ist, sich mit Zumba fit zu halten. Umrahmt wurde das Zumba-Angebot von Renate Sigmund mit Tanzvariationen.

Auf dem Fußballplatz gab der FC Blochingen Tipps rund um den Ball. Versierte Kicker, aber auch neugierige Anfänger konnten sich auf dem Platz ausprobieren. Wie man eine perfekte Pizza zubereitet, zeigte Heinz-Willi Weiss einer weiteren Gruppe. Dafür hatte er extra einen professionellen Pizzabackofen im Mehrgenerationentreff aufgebaut.