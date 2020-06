Nur geringer Sachschaden ist bei einem Brand in Sulzbach-Laufen am Donnerstag gegen 16 Uhr enstanden. Der Blitz hatte in den Dachstuhl eines Wohngebäudes eingeschlagen.

Glück im Unglück hatten Bewohner eines Hauses in der Eisbachstraße am Donnerstag gegen 16 Uhr. Bei einem Gewitter schlug ein Blitz in den Dachstuhl des Gebäudes ein. Daraufhin kam es zu einem Schwelbrand, welchen die Bewohner bis zum Eintreffen der Feuerwehren aus Gaildorf und Sulzbach selbstständig löschen konnten. Die Feuerwehr überprüfte den Dachstuhl. Es entstand lediglich geringer Sachschaden von etwa 700 Euro.