Bliss gibt tiefe Einsichten in die männliche Seele

Die a-cappella-Gruppe Bliss aus der Schweiz tritt am Donnerstag, 12. April, um 20 Uhr mit mit dem Programm „Mannschaft“ in der Stadthalle Wangen auf. Bliss sind laut Veranstalter immer wieder für eine Überraschung gut. Das Programm überrasche mit einer ehrlichen und satirischen Einsicht in die Tiefen der männlichen Seele und gut arrangierten Songs. Karten gibt es im Vorverkauf im Gästeamt, Bindstraße 10, Telefon 07522 / 74211 oder unter tickets.schwaebische.de. Die Abendkasse in der Stadthalle hat ab 18 Uhr geöffnet, Telefon 07522 / 22227. Foto: Bliss