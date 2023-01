Blick in die Kristallkugel der Laichinger Alb

Laichingen weitet Fußgängerzone auf: Auf Anraten der Innenstadtberater, die in Laichingen ihre Runden drehen, hat sich der Gemeinderat darauf verständigt, dass es künftig in alle Himmelsrichtungen Fußgängerzonen geben wird. Um die Attraktivität der Innenstadt aufzuwerten, soll es noch in diesem Jahr neue Läden geben in den Straßen Weite Straße, Feldstetter Straße, Im Bussen sowie der Bahnhofsstraße.

Landkreisdiskussion flammt auf: Die Kreisreform jährt sich 2023 zum 50. Mal – und noch immer gibt es Bestrebungen, dass sich die Laichinger Alb noch mehr auf sich fokussiert. Man wolle nicht in alte Muster zurückfallen, heißt es, aber den Zusammenhalt und die Einzigartigkeit steigern, indem sich der neue Landkreis Laichinger Alb gründet.

Pläne für das Areal rund um die Tiefenhöhle: Nach dem grünen Licht durch das Regierungspräsidium hat die Verwaltung der Stadt einen Wettbewerb ausgerufen, um das Gelände bei Tiefenhöhle und Kletterwald touristisch um eine Besonderheit aufzuwerten. Die Einsendungen reichen von „Mega-Pool in stiller Waldrandlage“ bis hin zur „1. Städtischen Eiszeithalle mit Kunstschnee". Die Bekanntgabe des Siegervorschlags durch die kompetente Jury soll erst im nächsten Jahr stattfinden.

Sensationsfund für Weberei- und Heimatmuseum: Bei Naturschutzmaßnahmen in Naherholungsgebiet Westerlau gelingt Hobbylandschaftspflegern ein Sensationsfund. Das Exponatenensemble im Weberei- und Heimatmuseum ist um eine „perfekt runde Abbildung einer Kugel mit auffälligem Wabenmuster in schwarzer und weißer Farbe" reicher, so die Experten. Ein Gutachter soll nun die Herkunft des Objekts klären, noch ist unklar, ob ein Zusammenhang zum nahegelegenen Fußballplatz besteht. Immer wieder waren Querschläger zu sehen, so berichteten es Zeugen.

Gastfreundschaft der Laichinger Alb begeistert Politiker: Nachdem Ministerpräsident Winfried Kretschmann Anfang vergangenen Dezembers Merklingen besucht hatte, hat sich die Gastfreundschaft auf der Laichinger Alb in politischen Kreisen herumgesprochen. Cem Özdemir, seines Zeichens Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, ist ein Kind der erweiterten Region und schwärmt bei seinen Kollegen über die Vorzüge der Alb. Eindruck habe er besonders bei Gesundheitsminister Karl Lauterbach, der sich dafür einsetzen möchte, die ärztliche Betreuungssituation wieder zu verbessern.

Weiteres Pflegeheim oder Ärztehaus in Nellingen: Nachdem das Unternehmen IST Medical ein Fachhändler, der ein breites Spektrum an Medizinprodukten und -Technik für Homecare-Unternehmen, Arztpraxen, Kliniken oder Apotheken anbietet, seine neue Firmenzentrale fertiggestellt und in Betrieb genommen hat, melden sich erste Pflegeheime sowie Investoren für Gesundheitszentren, die Interesse an Bauplätzen nahe von IST Medical bekunden. Auch die umliegenden Gemeinden und die Stadt Laichingen werden bei den Gesprächen mit ins Boot geholt.

Merklinger Kindergarten erhält Umweltschutzpreis: Der Naturkindergarten in Merklingen, der im Frühjahr mit zwei mobilen Jurten erweitert werden soll, erfreut sich höchster Nachfrage und sorgte für glückliche Kinder und Eltern. Auch die Hühner der Rasse Plymouth Rock, die beim Naturkindergarten wohnen und dort gepflegt werden, fühlen sich sehr wohl und scharren gackernd im Boden. Da es sich bei den Tieren um eine vom Aussterben bedrohte Hühnerrasse handelt, die Kinder mit dem Kooperationspartner Projekt Q von Cornelius Küttner sowie dem Bildungsprogramm AckerRacker vieles über Umwelt, Natur, Ernährung und Landwirtschaft lernen, soll die Kita einen Umweltschutzpreis sowie eine Förderung von 3000 Euro bekommen. Es gibt Gespräche, dass auch bald ein paar Schafe auf dem Areal des Naturkindergartens leben könnten.

Filmfestival in Westerheim: Kaum ist die St. Stephanus Kirche wieder zurück in den Händen der Kirchengemeinde Westerheim, wird sie auch schon mit Leben gefüllt. Im April soll es ein modernes Konzert mit legendären Musikstücken aus berühmten Filmen des Heeresmusikkorps Ulm stattfinden. Der Kartenvorverkauf beginnt mit einem Serverabsturz nach gerade einmal 15 Minuten, da die Nachfrage so riesig ist. Nachdem im Rathaus das Telefon nicht mehr stillsteht, bietet das Heeresmusikkorps Ulm an, zwei weitere Termin zu ermöglichen. Die drei „Filmkonzert-Abende“ erregen deutschlandweit Aufsehen und werden hochgelobt. Danach gibt es ernste Überlegungen, eine Art „Film-Festival“-Wochenende in Westerheim zu veranstalten. Der Erlös eines solchen Festivals solle dann für die Pflege der St. Stephanus Kirche genutzt werden, aber auch der Gemeinde als Ganzes sowie den Vereinen zu Gute kommen.