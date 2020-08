Blick hinter die Kulissen der Volksbank

Region (sz) - Bei der Berufsorientierung „wissen was geht“ der Wirtschaftsförderung Bodenseekreis (WFB) haben elf Schüler am Mittwochnachmittag die Volksbank Friedrichshafen-Tettnang besucht. „Glückwunsch zum geschafften Schuljahr und Respekt, dass ihr eure Zeit in den Sommerfieren investiert, um euch über Ausbildungsmöglichkeiten zu informieren“ – so begrüßte Thomas Grossmann, Projektleiter bei der WFB, die Jugendlichen.

Marion Vieira, Ausbildungsleiterin bei der Volksbank, nahm die jungen Gäste in Empfang und erklärte: „Die Aktion „wissen was geht“ bietet Schülern aus der Region eine ideale Plattform, um Unternehmen und Ausbildungsberufe besser kennenzulernen, deshalb nehmen wir jedes Jahr gerne daran teil.“ Schließlich stellten Auszubildende der Bank ihre Ausbildungsberufe Bankkaufmann/Bankkauffrau sowie das Duale Studium in der Fachrichtung BWL-Bank vor und berichteten aus ihrem Azubialltag. „Abwechslungsreich und nicht so zahlenlastig wie man denkt, ist die Ausbildung bei der Bank“, warben sie für ihr Unternehmen. Neben fachbezogenen Weiterbildungen gebe es während der Ausbildung auch die Möglichkeit eines Auslandsaufenthalts. Sehr beliebt sei auch die jährliche Einführungswoche mit einem Hüttenaufenthalt, bei dem Teamfindung und Zusammenhalt aller Auszubildenden eine wichtige Rolle spielen. Coronaschutzkonform mit Maske durften sich die Schüler anschließend verschiedene Arbeitsbereiche und Abteilungen der Volksbank ansehen. Sogar der Wunsch nach einem Blick hinter die zwei Tonnen schwere Tresortür der Bank wurde erfüllt.

Beim abschließenden Quiz wurden die Eindrücke nochmals vertieft und Marion Vieira sowie die Auszubildenden standen für alle Fragen Rede und Antwort.