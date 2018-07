Blauer Himmel und Sonnenschein lockt viele Besucher auf den Waldseer Pfingstmarkt

Bei idealem Wetter konnten die 91 Marktbeschicker gestern in Bad Waldsee auf dem Pfingstmarkt ihr vielfältiges Warenangebot den vielen Besuchern präsentieren. Neben Süßwaren wurden Sockenwolle, CDs mit Volksliedern, Glückwunschkarten für alle Anlässe, Schmuck, Lederwaren, Wachsdecken mit bunten Mustern, der Kuschelmax mit Microperlen und auch jede Menge luftiger Textilien angeboten. Sogar die Schuhe konnte man sich putzen lassen, um auf einen Leder- und Holzpflegebalsam aufmerksam zu werden. Gleich beim Stand nebenan wurde ein Reiniger für Glaskeramik oder Edelstahl angeboten. Für die Kleinen war neben einem Spielwarenstand auch ein schönes Karussell aufgebaut. Ein neuer Stand zog in der der Wurzacher Straße die Aufmerksamkeit der Passanten auf sich. Passend zur Jahreszeit wurden von Josef Lori aus Altheim bei Landshut Pflanztüten aus Metall oder Gartenwippen mit Vogel oder Schmetterling angeboten. Zum Entspannen hielt er Hängematten oder Hängestühle bereit, die in Handarbeit in Süd- und Lateinamerika gefertigt werden. Der Händler war gestern das erste Mal in Bad Waldsee und wird am Michaelimarkt am 5. Oktober wieder mit jahreszeitlich passender Ware aufwarten. Eine Halskette durften sich Maxime und Celine (Foto von links) aussuchen. Ihre Mama, Bettina Remensberger, half ihnen dabei.vem /Foto: Veronica R. Moser