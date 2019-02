Blauer Himmel, steile Pisten

TROSSINGEN – Mit weniger Teilnehmern als in der Vergangenheit, dafür aber viel Spaß und einem Snowboard-Schüler hat am Wochenende die Alpine Stadtmeisterschaft des Schneelaufvereins Trossingen in Altglashütten stattgefunden. Die Sieger wurden am Sonntagabend in der „Achterbahn“ ausgezeichnet.

Trotz weniger Teilnehmer konnte Vorsitzender Ulf Riedel auf einen schönen und erfolgreichen Tag zurückblicken: Es „war herrliches Wetter mit steilem Hang und eisiger Piste“, so Riedel. Aufgrund der Pistenverhältnisse seien „die Leute sehr vorsichtig gefahren“. Er sei froh, dass kaum etwas passiert ist: Es habe nur ein paar wenige Stürze gegeben.

Etwas enttäuscht war Ulf Riedel allerdings von der Teilnehmerzahl. „Es waren dieses Mal nur 25 Teilnehmer anstatt der üblichen 40 bis 50“, sagte er. „Da mussten wir uns schon fragen, ob sich die Fahrt überhaupt lohnt. Aber letztendlich machen wir es ja hauptsächlich für die Kinder, damit sie ihre Freude haben.“

Nach acht Jahren war mit Noah Maier wieder einmal ein Snowboard-Schüler mit von der Partie. Der jüngste Teilnehmer war mit fünf Jahren Emil Benzing und der älteste der 80-jährige Rolf Schwab – „Er ist einfach der Wahnsinn“, so Riedel. Normalerweise ließe man die Kinder zuerst starten, „aber heute habe ich Rolf Schwab die Startnummer eins gegeben“, erzählte er. In den Altersklassen gab es zahlreiche Siegerehrungen in verschiedenen Klassen oder Gruppen.

Gewonnen haben: Schüler 6: Emil Benzing. Schüler I weiblich: Vivien Alder. Schüler III weiblich: 1. Leana Britsch, 2. Valerie Alder. Schüler III männlich: Julian Dreher. Schüler IV weiblich: Lisanne Britsch. Snowboard-Schüler: Noah Maier. Jugend weiblich: 1. Isabel Kempf, 2. Kim Wacker. Jugend männlich: Jonas Maier. Allgemeine Herrenklasse: 1. Marcel Kempf, 2. Pascal Scholz, 3. Timon Bartmann. Weiter in den Altersklassen (AK): AK I Herren: Hans-Thomas Birk. AK II Damen: Sandra Britsch. AK II/ 1 Herren: Bernd Geiger. AK II/ 2 Herren: Volker Kempf. AK III Damen: Juliane Kempf. AK III Herren: 1. Peter Gruhler, 2. Carl Christian Lang. AK IV Herren: 1. Wolfgang Mühlbauer, 2. Reinhold Burger, 3. Rolf Schwab.

Die Stadtmeister sind Marcel Kempf (1.Platz, Herren), Lisanne Britsch (1.Platz, Damen). Schülermeister sind Lisanne Britsch (1.Platz, weiblich) und Julian Dreher (1.Platz männlich). In der Familienwertung gewannen Marcel, Isabel, Volker und Juliane Kempf zum dritten Mal. Zudem gab es Teamwertungen, die Teams sind: Pascal Scholz, Peter Gruhler und Timon Bartmann (Platz 1), Lisanne Britsch, Leana Britsch und Sandra Britsch (Platz 2) sowie Jonas Maier, Julian Dreher und Noah Maier (Platz 3).