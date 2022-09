„Blaue Stunde“ auf der Hohenkarpfen

Ausgewählte Lied-Duos der Zwölften Deutschen Liedakademie an der Staatlichen Hochschule für Musik Trossingen spielen in der Blauen Stunde im Museum der Kunststiftung Hohenkarpfen am Freitag, 9. September, um 18 Uhr. Das kündigt die Kunststiftung Hohenkarpfen in einem Schreiben.

1988 führte die Kunststiftung Hohenkarpfen die Reihe „Blaue Stunde“ ein mit zahlreichen Konzerten und Lesungen, Kammermusikabenden und Bläserserenaden. Seit 2010 finden im Rahmen der Blauen Stunde Konzerte der Deutschen Liedakademie der Trossinger Musikhochschule statt.

Die Zwölfte Deutsche Liedakademie gibt fortgeschrittenen Studenten und jungen professionellen Sängerinnen und Sängern sowie Pianistinnen und Pianisten die Möglichkeit, sich intensiv mit dem Kunstlied auseinanderzusetzen. Der einwöchige Kurs eröffnet die einmalige Chance, an einem Ort mit mehreren renommierten Liedinterpreten gleichzeitig praktisch-künstlerisch zu arbeiten. Die sechs Dozenten bieten jeweils verschiedene, einander ergänzende Komponisten- und Themen-Schwerpunkte an. Damit haben die teilnehmenden Lied-Duos die Möglichkeit, eine große Bandbreite des internationalen Lied-Repertoires fachkundig zu erarbeiten und dabei unterschiedliche Sichtweisen und Ansätze zu lebendigen Interpretationen und Aufführungen zu erfahren.

Im Kunstmuseum Hohenkarpfen bietet die aktuelle Ausstellung Kunst und Natur einen frischen Blick auf die Strömungen und Perspektiven der süddeutschen und insbesondere schwäbischen Landschaftsmalerei im 19. und 20. Jahrhundert – zwischen Empfindsamkeit und Realismus. Zu sehen sind aus der Sammlung der Kunststiftung Hohenkarpfen bedeutende Schenkungen und Dauerleihgaben, unter anderem aus den Sammlungen Burgdorf und Wüstenrot & Württembergische. Sie werden kontextualisiert durch zahlreiche Leihgaben aus der Sammlung Christoph Seeger, die vor allem der schwäbischen Malerei gewidmet ist.