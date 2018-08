Blauditschek trumpft auf – aber nur halb

TROSSINGEN (hp) – In der zweiten Runde der Vereinsmeisterschaft des Schachvereins hat Außenseiter Walter Blauditschek eine faustdicke Überraschung in den Händen gehabt. Er rang dem Titelverteidiger Norbert Bengsch einen halben Punkt ab.

Es hätte aber mehr sein können. Mit einem Figurenopfer brachte er den Champion frühzeitig in Nöte. Der fand hier nicht die richtige Fortsetzung und verschlimmerte seine Situation, doch auch Blauditschek patzte kurz darauf. Prompt revanchierte sich Dr. Bengsch mit einem Figureneinsteller, der die Niederlage eigentlich besiegelte. Doch nachdem die Fronten geklärt waren und Blauditschek klar auf Gewinn stand, setzte er dem „Wechselbad der Gefühle“ in dieser Partie ein überraschendes Ende: er bot trotz Mehrfigur Remis an. Dr. Bengsch nahm diesen halben Punkt als „Geschenk des Tages“ dankend an.

Die Tabellenspitze übernahm damit ein verlustpunktfreies Quartett mit Uwe Katholnig, Martin Welte, Werner Messner und Klaus Rummler. Während Messner, Dr. Welte und Rummler wenig Mühe hatten, den vollen Punkt einzufahren, stand die Partie Katholnig – Munz auf des Messers Schneide. Katholnig hatte einen gewinnbringenden Abzugsangriff auf die schwarze Dame erspielt – doch er wählte das falsche Feld mit seinem Springer. Munz hätte nun diesen Springer schlagen, seine Dame opfern und mit seinen Türmen einen furchterregenden Königsangriff starten können. Stattdessen brachte er ängstlich seine Dame in Sicherheit und verlor die Qualität (Turm für einen Springer). Seine weiteren Angriffsbemühungen erstickten im weiteren Verlauf im Sande und Katholnig heftete seinen zweiten Sieg an seine reine Weste.

Wesentlich ausgeglichener und spannender dürfte die dritte Runde am heutigen Donnerstag werden. Dort treffen Walter Blauditschek und Werner Messner sowie Klaus Rummler und Norbert Bengsch aufeinander. Während Martin Welte klarer Favorit gegen Manfred Münzer ist, scheinen die Partien zwischen Yonko Georgiev und Uwe Katholnig sowie Erich Munz und Alexander Mayer offen zu sein. Spielbeginn ist um 19.30 Uhr im Rathaus Schura. Zuschauer sind willkommen.