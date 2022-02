Blaubeurer Ortsteile ohne Strom

Blaubeuren (tes) - Das Sturmtief Ylenia hat seit gestern Deutschland fest im Griff: Die Bahn stellte den Zugverkehr ein und auch die Flughäfen strichen Flüge. Auch in und um Blaubeuren hat das Sturmtief ordentlich gewütet. So brach am Donnerstagvormittag das Stromnetzes in einigen Ortsteilen von Blaubeuren aus. Wie Georg Furhmann von der Feuerwehr mitteilte, seien auch Unternehmen betroffen. Das konnte auch der Berghüler Feuerwehrkommandant und Elektrotechniker Thomas Mayer gegen 14.30 Uhr am Donnerstagnachmittag berichtete, der in Asch sein Unternehmen hat. Noch immer gab es zu diesem Zeitpunkt vereinzelt Haushalte, die ohne Strom waren. Grund war ein Baum, der auf eine 20000 Volt-Leitung der Energie Baden-Württember (EnBW) gestürzt war. Nach 11 Uhr war die Feuerwehr informiert worden und sperrte die Straße am Ortsausgang von Gerhausen in Richtung Beiningen zunächst halbseitig, später auch komplett ab. Um die Mittagszeit traf ein Trupp der EnBW ein, der es möglich machte, dass die Feuerwehr den Baum mit Hilfe der Drehleiter aus der Stromleitung sägte. Am frühen Nachmittag funktionierte die Stromversorgung wieder.