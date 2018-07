Blasorchester auf der Picknick-Wiese

Das Stadtorchester lädt wieder zu seinem bestbesuchten Konzert im Jahreslauf ein: dem Summer Winds Konzert. Am Samstag, 21. Juli, findet es um 19 Uhr vor dem GZH statt. Harald Ruppert sprach mit Dirigent Pietro Sarno über das Bevorstehende: Jazz, Funk, Hirtenflöten und eine volle Picknickwiese.

Hat sich das Sommer Winds Konzert zum Erfolgsmodell entwickelt?

Es ist ein absoluter Renner geworden. Wir sprechen damit nicht nur das normale Konzertpublikum an, sondern haben auch viel Laufkundschaft, die einfach am See spazieren geht und das Konzert per Zufall sehen. Die Aktion mit der Seebühne hat diesem Event letztes Jahr nochmal einen richtigen Kick gegeben. Das waren wahnsinnig viele Leute und wir haben nach dem Konzert tolle Resonanz bekommen.

Bedauern Sie es, dass das nächste Summer Wind-Konzert ohne die Sommerinsel auf dem See stattfindet?

Einerseits ja. Auf dem Wasser zu spielen, war für uns eine außergewöhnliche Situation. Aber wir sind ja am gleichen Ort, nur um 180 Grad gedreht. Uns war wichtig, dass die Picknick-Atmosphäre bleibt; dass es kein bestuhltes Konzert wird. Und dieser Charakter geht nicht verloren.

Ist das Summer Winds-Konzert auch fürs Orchester der liebste Konzerttermin?

Für viele sicherlich ja; weil am See eine ganz besondere Atmosphäre herrscht. Aber es hängt vom Wetter ab. Letzte Jahr war’s perfekt, das Jahr davor unbeständig. Man bangt den ganzen Tag: Kann man’s machen oder nicht? Wenn wir uns rechtzeitig entscheiden, können wir das Konzert bei schlechtem Wetter auch in diesem Jahr ins Foyer verlegen. Natürlich gibt’s trotzdem Musiker, die gern in Sälen spielen, weil die Akustik draußen eine Herausforderung ist.

Das Summer Winds-Konzert hat den Titel „Solisten des Stadtorchesters stellen sich vor“. Welche Solisten und Instrumente werden das sein?

Hubert Bichelmeier, der ein Trompetenkonzert von Thomas Doss spielt. Dieses Konzert will den ganzen Farbenreichtum der Trompete darstellen. Der erste Teil wird auf einer Trompete gespielt, der zweite auf einem Flügelhorn und der dritte mit gedämpfter jazziger Trompete. Außerdem spielt Julius Otto das Klarinettenkonzert von Artie Shaw; ebenfalls ein Jazzkonzert. Shaw verbindet Blues mit Klezmer-Elementen.

Das Trompetenkonzert von Thomas Doss heißt „Orientales“. Spielt sich das ungewöhnlich?

Ja. Es ist sehr abwechslungsreich, mit einem orientalischen Tanz, der eine Hochzeitsfeier darstellt. Da geht’s richtig zur Sache. Im Mittelteil werden orientalische Hirten imaginiert, die mit Flöten von Berg zu Berg miteinander kommunizieren. Das hat viel mit Improvisation zu tun.

Ist es im Ganzen ein süffiges Programm?

Es sind anspruchsvolle sinfonische Werke, aber trotzdem hat jedes Stück einen unterhaltenden, spannenden Charakter. Das ist für ein Open Air-Konzert auch wichtig. Weil es eine andere Art des Hörens ist, wenn man auf einer Picknickwiese sitzt als wenn man im Konzertsaal ist.

Hätten Sie gedacht, dass die Einladung zum Picknicken so konsequent wahrgenommen wird?

Es ist super, dass das so funktioniert. Vor zwei Jahren hatten wird außerdem Stühle an den Rand gestellt, die das Publikum selbst nehmen konnte. Über eine Stunde vor dem Konzert waren diese Stühle schon besetzt. Wir werden sie in diesem Jahr übrigens auch wieder anbieten. Gerade für ältere Besucher, die sich nicht gern auf eine Picknickdecke setzen.

Ist das Summer Winds-Konzert der falsche Anlass für Musik, die Hörgewohnheiten gegen den Strich bürstet?

Wichtig bei der Auswahl ist, dass man die akustischen Gegebenheiten mit bedenkt. Ungewöhnliche Werke brauchen eine extrem gute Akustik. Oft sind das sehr leise Stücke, die im Freien gar nicht wirken. Wenn ich zu einem solchen Open Air-Konzert gehe, möchte ich auch gar nicht so schwere Sachen hören. Aber wir haben Stücke, in denen Überraschungen stecken – wie „Orientales“ oder „Fanfare & Funk“ von Oliver Respi, das eine klassische Fanfare mit einem Funk-Groove verbindet.

Welches Stück ist für Sie das schmissigste?

Es gibt mehrere – auf ganz unterschiedliche Weise. Auf jeden Fall „Molly on the shore“ von Percy Grainger, weil es irisch-folkloristisch ist. Auch „Music for a Festival“ von Philip Sparke –- aber auf eine klassische Art. Und eben „Fanfare & Funk“.

Wie viele Zugaben haben Sie einstudiert?

Bisher nur eine. Aber ich bringe zu den letzten Proben noch zwei Partituren mit.