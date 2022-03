Blasmusikverband Rottweil/Tuttlingen hält Versammlung digital ab

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Schon zum zweiten Mal fand die Kreisverbandshaupttagung des Blasmusikverbands Rottweil/Tuttlingen in digitaler Form statt. Die Coronapandemie zwang die Vorstandschaft, die Versammlung digital durchzuführen. Die Administration fand im Ausbildungszentrum (ABZ) in Spaichingen statt. Kreisverbandsvorsitzender Ottmar Warmbrunn gab Bericht über ein Geschäftsjahr ab, das ganz anders ablief wie in früheren Zeiten.

„Wir haben uns abermals mehr mit Verordnungen beschäftigt als wie mit unseren Aufgaben“, betonte Kreisvorsitzender Ottmar Warmbrunn. Einer der wenigen Termine, welche in Präsenz wahrgenommen werden konnten, war der Festakt zum 100-jährigen Jubiläum in Hochmössingen. Im Oktober und November 2021 fanden noch Konzerte statt, doch dann standen der Probebetrieb und die Auftritte wieder still.

Aktuell verbessert sich wieder die Lage, so dass wieder immer mehr geprobt und konzertiert werden kann. So auch an dem aktuellen Termin, dem 10.April 2022, wenn das Kreisverbandsjugendblasorchester im Trossinger Konzerthaus ihr Jahreskonzert darbietet wollen.

Im neuen Musikzentrum in Plochingen wurde im September der neue Präsident Guido Wolf als Nachfolger von Rudolf Köberle gewählt. Im gleichen Objekt fand am 23./ 24. Oktober eine Klausursitzung des Kreisverbandes RW/TUT statt. Hoffnungen auf einen großen Erfolg im Jahre 2022 werden in das Kreisverbandmusikfest in Winzeln gesetzt. Bis jetzt haben sich schon 30 Kapellen zu dem Event angemeldet.

Schriftführerin Silvia Hermerschmidt war durch Krankheit entschuldigt. Für sie verlas ihr Stellvertreter Jean-Charles Gros ihren Bericht. Matthias Jauch verlas den Kassenbericht welcher ein positives Zahlenwerk beinhaltet. Kreisverbanddirigent Ralf Vosseler berichtete von seinen Lehrgängen. In Vertretung der Jugendleiterin Laura Rall gab ihr Stellvertreter Florian Reis Kenntnis über die Arbeit der Bläserjugend. Die Kasse wurde von Hans-Uwe Hilzinger geprüft und für tadellos befunden.

Ergebnis der Wahlen: stellvertretender Kreisverbandsvorsitzender Karl-Heinz Villinger; Kassier: Matthias Jauch; Pressereferent Lothar Dittes; stellvertretender Schriftführer Jean Charles Gros; stellvertretender Kreisdirigent Oliver Helbich; Beisitzer: Michael Müller; Josef Dettling; Florian Jauch. Stellvertretender Jugendleiter Julian Klingenstein und Florian Reis. Delegierte für die Versammlungen des BVBW: Ottmar Warmbrunn; Dr.Lisa Locher; Karl-Heinz Villinger; Silvia Hermerschmidt; Jean-Chareles Gros und Lothar Dittes.