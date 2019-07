Blasmusik verbindet über Grenzen hinweg

Das Motto des Musikvereins Unlingen hätte nicht besser sein können, denn was der Verein das ganze Wochenende zu seinen Festivitäten alles aufbot, war absolute Spitzenklasse. Zum einen kann die Musikkapelle auf sein 190-jähriges Bestehen zurückblicken. Dann war man Ausrichter des Kreismusikfestes und auch das jährlich stattfindende Annafest wurde mit eingebunden. Dazu wurde ein weiteres kleines Jubiläum begangen, nämlich eine wirklich funktionierende und mit Leben erfüllte Partnerschaft mit der Trachtenkapelle Markt Allhau aus dem österreichischen Burgenland. Bei all den Festivitäten stand dabei die Musik ganz im Vordergrund.

Schon am Samstag-Nachmittag strömten die Besucher ins Festzelt, wo die Patenkapelle Allhau in ihrer schmucken, typisch burgenländischen Uniform auf der Bühne Platz nahm und mit bester Unterhaltungsmusik aufwartete. Für Bürgermeister Werner Hölz aus Unlingen dann die Probe aus Exempel. Auf ihn wartete ein stattliches Fässchen Bier, das angezapft werden musste. Eine kurze Instruktion durch den Vertreter der Brauerei und dann nahm der Schultes den Schlegel in die Hand. Schon nach drei Schlägen saß der Zapfhahn im Spundloch und stolz verkündete Werner Hölz „Azapft isch“ unter dem Beifall der Zeltbesucher.

Auf den Tag genau vor zehn Jahren wurde eine Partnerschaft zwischen den Gemeinden Unlingen und der Marktgemeinde Allhau im Burgenland eingegangen, so Werner Hölz. Doch schon lange davor waren es der Musikverein Unlingen sowie die Trachtenkapelle und die Feuerwehr Markt Allhau, die eine intensive Freundschaft miteinander pflegten und bis heute aufrecht erhalten. An diesem Tag sollte nun diese Städtepartnerschaft erneuert und noch einmal festgeschrieben werden. Dazu hatten die Österreicher dann zugleich ihren großen Auftritt. Mit einer wunderschön gestalteten und in Edelstahl gefertigten Tafel überraschten sie ihre Freunde aus Unlingen. Diese Tafel weist auf die Partnerschaft der beiden Gemeinden und der beteiligten Vereine hin und dürfte sicher am Ortseingang von Unlingen einen tollen Platz finden. „Eine gute Partnerschaft ist immer langfristig angelegt“, so Bürgermeister Werner Hölz. Zu Allhau pflege man eine Verbundenheit, die von beiden Seiten mit Leben erfüllt werde.

Christoph Kovacz, der den Bürgermeister aus Allhau in Unlingen vertrat, konnte nur Positives über die Partnerschaft berichten. Fünfmal habe man sich schon offiziell gegenseitig besucht ,und er selbst war im Jahr 2003 zum ersten Mal in Unlingen zu Gast. „Eure Gastfreundschaft ist unbeschreiblich“, so das Lob des Gastes aus Österreich. Das Motto der Unlinger treffe auch auf die Partnerschaft zu, denn ohne die Musik wäre man nicht an dieser Stelle zusammengekommen. Er, wie auch sein Kollege und stellvertretender Bürgermeister Maximilian Uidl, hoffen auch auf weitere zehn Jahre Partnerschaft zwischen den Gemeinden Unlingen und Allhau im Burgenland. Dass dies so bleibt, wurde dann durch die Unterzeichnung einer Partnerschaftsurkunde bekräftigt. Der österreichischen Delegation überreichte Bürgermeister Werner Hölz noch ein Aquarell vom Bussen und auch die Musikvereine tauschten noch Gastgeschenke aus. Der Vorsitzende des Musikvereins Unlingen, Werner Gramsch, brachte dann noch einmal das gute Miteinander und die Kameradschaft der beiden Musikvereine zum Ausdruck und: „Hoffen wir, dass es noch viele Jahre so bleibt.“