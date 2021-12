Blank-Auszubildende erhalten IHK-Auszeichnung

Die IHK Ulm honoriert jährlich herausragende Leistungen im Bereich Aus- und Weiterbildung durch das Event „Best of…”. Auch 2021 konnte die Veranstaltung am 12. November in hybrider Form mit 450 Gästen aus Politik, Gesellschaft und Wirtschaft im Congress Centrum Ulm durchgeführt werden. 800 weitere Gäste nahmen per Live-Stream teil, um den aktuellen Corona-Auflagen gerecht zu werden. Unter den erfolgreichen Preisträgern befanden sich auch zwei Auszubildende der Blank-Gruppe: Marietta Müller als Maschinen- und Anlagenführerin und Timo Scherb im Ausbildungsberuf Industriemechaniker. Ihnen wurde von IHK-Präsident Dr. Jan Stefan Roell und Hauptgeschäftsführerin der IHK Ulm Petra Engstler-Karrasch eine Auszeichnung für ihre sehr guten Leistungen überreicht.

In seiner Rede lobte Dr. Jan Stefan Roell das Engagement der Unternehmen und Berufsschulen sowie die Leistungen der Absolventinnen und Absolventen, besonders unter den vorherrschenden Pandemiebedingungen und den damit einhergehenden Herausforderungen. Christian Gaupp, der als Leitung der Blank-Akademie die Ausbildung im Unternehmen verantwortet, freut sich für die Auszubildenden: „Ich gratuliere Marietta und Timo ganz herzlich zu dieser herausragenden Leistung! Es ehrt uns als Blank-Unternehmen sehr, dass sich immer wieder auch Auszubildende unseres Unternehmens unter den Preisträgern befinden. Dies zeigt die Qualität unserer Ausbildung und dass das Heranziehen von Fach- und Führungskräften bei uns als wichtige Schlüsselaufgabe gesehen wird.“ Christian Gaupp hat selbst seine Karriere mit einer Ausbildung im Hause Blank begonnen und ist inzwischen Mitglied im Führungskreis. In den vergangenen drei Jahren erhielten bereits acht Auszubildende die Auszeichnung „Best of…“ der IHK Ulm. „Gerne möchten wir diese Zahl in den kommenden Jahren noch weiter steigern!“, erklärt Christian Gaupp schmunzelnd. „Den Grundstein hierfür haben wir mit unserem über die Jahre entwickelten Ausbildungskonzept gelegt.“