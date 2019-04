Blütenvielfalt als Mittel gegen das Insektensterben

461 Mitglieder zählt die Nabu-Ortsgruppe Bad Buchau – und in den vergangenen Jahren nahmen die Mitgliederzahlen ständig zu. Den Nabu Bad Buchau gibt es seit 1903. Bei der Mitgliederversammlung standen für den Traditionsverein Wahlen an.

Zu Beginn der Veranstaltung wurde Susanne Schosser eine besondere Ehrung für jahrzehntelange tatkräftige Naturschutzarbeit zuteil. Vor allem im Fledermausschutz hatte Schosser außergewöhnliches Engagement gezeigt.

In seinem Rechenschaftsbericht ging der alte und neue Vorsitzende Siegfried Frosdorfer insbesondere auch auf den dramatischen Rückgang der Insekten, allen voran auch der Wildbienen, ein. In Deutschland seien 41 Prozent der Schmetterlinge ausgestorben oder bestandsgefährdet. Bei Wildbienen seien mehr als die Hälfte der 561 Arten in ihrem Bestand bedroht, so Frosdorfer. Die Biomasse der Fluginsekten sei seit 1989 mancherorts um 80 Prozent zurückgegangen. Die Diagnose sei gesichert, nur die Therapie mangelhaft, sagte der Vorsitzende. Wichtig sei vor allem auch, was jeder einzelne auf seinem Grundstück machen könne. Für eine möglichst große Vielfalt an Blüten muss gesorgt werden, von Laubbäumen insbesondere Obstbäumen über Wildsträucher bis hin zu Kräutern und Wildblumen. Allgemein müssten Biotope für eine artenreiche Pflanzen- und Tierwelt erhalten und geschaffen werden. Hierbei sei das Verhalten der Nabu-Mitglieder beispielhaft. Die anderen müssten es nur nachmachen. „Hätten alle so viel für die Natur und Umwelt geleistet wie wir, so wäre es nicht ganz so schlimm geworden.“ Frosdorfer selber engagiert sich seit über 40 Jahren im ehrenamtlichen Naturschutz. Schon 1976 leitete er vogelkundliche Führungen an den Federsee anlässlich der historischen Pfingsttage des Deutschen Bunds für Vogelschutz – 1990 umbenannt in Naturschutzbund Deutschland (Nabu) – und ist mittlerweile der dienstälteste, ehrenamtliche Naturführer am Federsee.

In seiner Präsentation erklärte Biologe Jörg Lange-Eichholz wissenschaftlich genau die neuesten Forschungsergebnisse zur Lage der Insekten. Und am Schluss kam klar zum Ausdruck, dass neben den Gemeinderatswahlen vor allem die Europawahl im Mai von allerwichtigster Bedeutung für Mensch und Natur sei.