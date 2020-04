Blönrieder Ortsvorsteher: „Wir werden diese schwierige Zeit meistern“

Wer kennt sie nicht – die Ängste und Befürchtungen in dieser total verrückten Zeit. Alles ist anders. Nichts steht mehr an seinem Platz. Man hält bewusst Abstand zu anderen Menschen. Grundrechte werden außer Kraft gesetzt oder sind zumindest eingeschränkt. Wir können uns nicht mehr so bewegen, wie wir wollen. Lieb gewonnene Besuche bei Kindern und Enkel sind derzeit nicht möglich. Wir müssen auf gesellschaftliche Gewohnheiten verzichten. Das öffentliche Leben erlahmt und ist es nicht paradox: Von Jedem wird verlangt, dem Anderen beizustehen, indem er Abstand hält. Sich gegenseitig helfen, indem wir uns nicht näher kommen.

Wir können uns nicht mehr in Cafés oder Lokalen treffen. Öffentliche Sport- oder Musikveranstaltungen sind derzeit undenkbar. Der für viele wichtige Kirchgang ist nicht mehr möglich. Viele Geschäfte wurden geschlossen. Die Straßen sind wie leergefegt. Das erinnert mich an die Krimis der 60- und 70er-Jahre von Francis Durbridge , die mit bis zu 90 Prozent Einschaltquote eine ganze Nation zuhause an die Bildschirme fesselte. Kinos, Straßen, Lokale und Theater waren wie leergefegt und das öffentliche Leben stand während der Ausstrahlung still.

Der jetzige Grund ist allerdings ernster und ein ganz anderer. In der Corona-Krise zeigen die Menschen Stärke und solidarisches Handeln. Jeder auf seine Weise und jeder wie er es kann. Die Solidargemeinschaft zeigt Wege auf, die wir uns vorher nicht vorstellen konnten. Auch unser gutes Gesundheitssystem deckt Mängel auf – und viele versuchen auch hierbei zu helfen. Dabei ist aber auch Charakterstärke von Menschen gefragt. Dies erfordert Mut, Kraft und Entschlossenheit, etwas zu tun und bestimmte Maßnahmen zu ergreifen.

So werden überall Einkaufshilfen angeboten, Formel-1-Rennställe können nicht nur schnelle Autos, sondern auch fehlende Beatmungsgeräte bauen, Textilgeschäfte stellen ihre Produktion um und stellen Mundschutz Masken her, und im Leutkircher Krankenhaus entsteht in kürzester Zeit eine Corona-Schwerpunkt-Praxis. Bund und Land unterstützen Unternehmen und Arbeitnehmer mit einem noch nie dagewesenen Milliardenpaket. In kürzester Zeit waren sich die Verantwortlichen der Politik einig. Man kann nur hoffen, dass diese Hilfen auch in Anspruch genommen werden. Auch die Bundeswehr stellt Einsatzkräfte von 15 000 Mann, die im Sanitätsbereich oder auch in den Logistik eingesetzt werden können.

Denken wir an die Zeit danach. Es wird eine andere sein. Wir werden die Tätigkeiten in den Supermärkten, in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, der Landwirtschaft und allen systemrelevanten Geschäften mit ganz anderen Augen sehen. Und vielleicht haben wir auch gelernt, Wichtiges von Unwichtigem besser zu unterscheiden. Aber bis dahin heißt es, durchzuhalten und sich vielleicht bei einem Spaziergang an der immer noch funktionierenden Natur zu erfreuen. Hier können wir an der frischen Luft die notwendige Ruhe und Gelassenheit finden, die notwendig ist, um über die noch anstehende Zeit zu kommen.

Hilfreich wird sein, dass wir uns früher oder später wieder in Vereinen und anderen Gesellschaftsformen mit ihrem kulturellem Leben zurückfinden werden. Hierbei bin ich mir sicher – und auch, dass wir die jetzt schwierige Zeit meistern und daraus lernen werden. Bleiben sie alle gesund.

Hartmut Holder, Ortsvorsteher

von Blönried