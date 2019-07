Bläser-Quartett „Was Neues“ bietet Unterhaltsames am besonderen Ort

Das Blechbläser-Quartett „Was Neues“ des Riedlinger Musikschullehrers Albrecht Streicher hat schon mehrfach mit Benefizkonzerten zugunsten der Conrad Graf-Musikschule begeistert. Am Sonntag, 21. Juli, 18 Uhr, hat es sich etwas ganz Besonderes vorgenommen: Ein Sommerkonzert im Kreuzgarten des Kapuzinerklosters. Sollte dies die Witterung nicht zulassen, findet das Konzert im Refektorium des Klosters statt.

Das Blechbläserquartett „Was Neues“ wurde 1997 gegründet. Es hat ein breites Repertoire und sich für Sonntag für ein Programm mit „festlicher und unterhaltsamer Bläsermusik“ entschieden. Zu hören sein werden zum Beispiel Georg Friedrich Händels „Halleluja Chorus“, Spirituals, wie „Kum Ba Ya“ oder „Oh when the Saints“, aber mit „Puttin on the Ritz“ von Irving Berlin auch Jazz und Rag mit „That’s a plenty“ von Lew Pollack, bis hin zur fetzig arrangierten „Schwäbischen Eisenbahn“.

Das Sommerkonzert am Sonntag gestalten Albrecht Streicher und Berthold Kiechle an den Trompeten und Udo Schäfer am Euphonium. Erstmals in Riedlingen zu hören sein wird Alexander Jauch an der Posaune. Der junge Mann kommt aus Markdorf-Ahausen. Er ist mehrfacher Preisträger beim Wettbewerb „Jugend musiziert“, Tenorhornist bei der Scherztaler Blasmusik und Posaunist bei „Jack Russel‘s Halsbänd“ sowie gerne gesehene Aushilfe bei verschiedenen Ensembles, so auch bei „Was Neues“ für den Stammposaunisten Thomas Ruffing.

Albrecht Streicher hat in Feldkirch Musik studiert und ist seit langem vor allem als Trompeten-Lehrer an der Conrad Graf-Musikschule tätig. Er ist Mitglied in verschiedenen Orchestern und Ensembles. Dies gilt auch für Berthold Kiechle, der am Leopold-Mozart-Konservatorium im Hauptfach Trompete studierte. Er arbeitet ebenfalls als Musiklehrer. Ganz anders Udo Schäfer, der am Euphonium zu hören ist. Er ist selbständiger Metallblas- und Schlaginstrumentenmachermeister in Friedrichshafen. Auch sein Instrumentalunterricht wurde einst als Preisträger von „Jugend musiziert“ gekrönt.

Was allen gleich ist: Sie sind vier routinierte und versierte Instrumentalisten. Ihre Begeisterung überträgt sich regelmäßig auch auf das Publikum. Begleitende Texte spricht Gertraude Walser.