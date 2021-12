BKK übergibt 70 Geschenkpakete an den Kinderschutzbund

Große Freude für den Kinderschutzbund in Friedrichshafen. Norbert Büchelmaier vom Kinderschutzbund Friedrichshafen hat rund 70 Weihnachtspakete in der BKK Gildemeister Seidensticker vom Leiter des Kundendienstcenters Detlef Müller sowie Jannike Cwojdzinski übergeben bekommen. Die BKK habe in den vergangenen fünf Wochen fleißig gesammelt und in den sozialen Medien, über die Homepage und das Intranet zu Spenden aufgerufen. Sowohl Versicherte als auch Mitarbeiter der Betriebskrankenkasse haben sich an der Aktion beteiligt. „Für den Kinderschutz zu sammeln, hat bereits Tradition bei der BKK. Wir freuen sehr für die Kinder und danken ganz herzlich allen, die sich an der Aktion beteiligt haben“, sagt Detlef Müller.