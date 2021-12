Bizerba strukturiert den Vorstand neu

Das Technologieunternehmen Bizerba wird den Vorstand des Unternehmens erweitern und neu strukturieren. Darüber informiert das Unternehmen mit Sitz in Balingen in einer Pressemitteilung. Neu sind Vorstandsstellen für die Finanzen, Controlling und Einkauf, für Produktentstehungs- und Lieferprozesse. Den Bereich Service- und Vertriebsthemen wird der Vorstandsvorsitzende und CEO Andreas W. Kraut in Personalunion führen.

Mittlerweile ist Bizerba in 120 Ländern präsent, verfügt über 40 eigene Tochtergesellschaften und mehrere Produktionsstandorte weltweit, beschäftigt rund 4500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erwirtschaftet rund 800 Millionen Euro Umsatz im Jahr. Damit habe Bizerba die Größe eines international agierenden Konzerns erreicht, so das Unternehmen. Die Dynamik der digitalen Transformation stelle Unternehmen generell vor große Herausforderungen und eröffnet gerade Bizerba als Innovationsführer enorme Chancen.

Veränderungen zum Beginn des neuen Jahres

Gefordert sind hohe Aufmerksamkeit, schnelle strategische Entscheidungen sowie deren konsequente Umsetzung. Deshalb hätten sich die Gesellschafter in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat dazu entschieden die Vorstandsebene zum Jahresbeginn 2022 um die Vorstandsressorts CFO, CTO/COO und CSO zu erweitern.

Der Gesellschafter Andreas W. Kraut ist bereits seit 2009 Mitglied der Geschäftsführung und seit 2011 deren Vorsitzender. Auch zukünftig wird er in seiner Rolle als CEO und Vorstandsvorsitzender die strategische Ausrichtung des Unternehmens gestalten. Das gesunde Wachstum des Unternehmens steht im Vordergrund. In seinem Verantwortungsbereich liegen dabei die Digitalisierung, der Aufbau neuer Geschäftsmodelle – insbesondere im Bereich Software – und Human Resources. Andreas W. Kraut zeichnet sich zukünftig auch weiterhin verantwortlich für die weltweiten Service- und Vertriebsthemen und übernimmt damit die Führung des CSO-Bereichs in Personalunion.

Angelika Kraut übernimmt neues Vorstandsressort

Die Steigerung der Profitabilität und Effizienz sind ein bedeutendes Unternehmensziel, verankert unter anderem in der Strategie 2025. Die Gesellschafterin Angela Kraut, bisher Vice President Finance, Controlling & Quality und Geschäftsführerin der Tochtergesellschaft Bizerba Financial Services GmbH, wird das neu geschaffene Vorstandsressort CFO übernehmen. In ihrer Verantwortung liegen dabei die Unternehmensbereiche Finance, Controlling, Quality und Einkauf. Sie steuert damit unter anderem all jene Aktivitäten, die zur Steigerung der Profitabilität des gesamten Unternehmens beitragen.

Die Gesamtverantwortung über den Produktentstehungs- und Lieferprozess, von der Produktentwicklung bis hin zur Auslieferung an die Kunden, wird zukünftig im neu geschaffenen Vorstandsbereich CTO/COO gebündelt. Thomas Schoen, bereits seit 2015 im Unternehmen und seit 2019 als Vice President Engineering verantwortlich für alle Entwicklungstätigkeiten, wird dieses Ressort ab Januar 2022 als Vorstand verantworten. Durch die Zusammenfassung der Entwicklungs-, Operations- und Supply Chain-Aktivitäten in einem Bereich sollen die Schnittstellen zwischen den einzelnen Disziplinen optimiert, Synergien gehoben und die Effizienz in der gesamten Wertschöpfungskette gesteigert werden.

Auf Erfolg programmiert

Der Aufsichtsratsvorsitzende, Dr. Eberhardt Veit, zur Erweiterung des Vorstands: „Im besten Jahr der Firmengeschichte stellen wir die Weichen zur Fortführung des Erfolges. Aufbauend auf die herausragende Arbeit von Andreas W. Kraut als CEO über viele Jahre erweitern wir den Vorstand mit Angela Kraut als CFO und Thomas Schoen als CTO/COO. Passend zu den riesigen Chancen möchte ich es in der Sprache der Digitalisierung ausdrücken: Bizerba ist hiermit nachhaltig auf Erfolg „programmiert".

„Die neu geschaffene Struktur wird uns dabei helfen unsere langfristigen Ziele in den Bereichen Profitabilität, Technologie, Vertrieb und Digitalisierung zu erreichen“, wird Andreas W. Kraut zitiert.