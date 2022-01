Bittere Niederlage für die Herren vom SKC

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach zuletzt sehr unglücklichen Niederlagen wollten die Berger endlich wieder beim Kegeln Punkten, doch die Ausgangslage konnte nicht schwerer sein. Balingen ist dieses Jahr sehr heimstark und zurecht Tabellenführer. Doch an diesem Tag sollte das Glück nicht auf der Seite der Berger liegen. Balingen spielte von Beginn an treffsicher und ließ nichts anbrennen. Stephan Hartwig erzielte gute 538/0, unterlag aber am Ende deutlich. Auch Daniel Erens konnte mit 516/0 keinen Punkt erzielen. Für die Mittelpaarung galt es nun Punkte zu holen. Doch sowohl Peter Roth, gemeinsam mit Peter Dietenberger 465/0 als auch Georg Buß 539/0 konnten nicht punkten. Berg lag nun mit über 200 Holz in Rückstand, sodass die Partie gelaufen war, dennoch kämpfte Berg noch um wichtige Mannschaftspunkte. Leider vergebens. Walter Hecht konnte mit 516/0 keinen Punkt erzielen und auch Hans Peter Saile unterlag mit 485/0 sehr deutlich. Mit dieser bitteren Niederlage verlor Berg weiteren Anschluss an das obere Tabellendrittel und muss in den nächsten Spielen darum kämpfen, nicht noch weiter nach unten durchgereicht zu werden.