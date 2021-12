Bittere Niederlage für den TV Weingarten in Nürtingen

Nur phasenweise haben die A-Juniorinnen des TV Weingarten in der Baden-Württemberg-Oberliga an die zuletzt gute Leistung gegen Metzingen anknüpfen können. Die Handballerinnen des TVW zeigten sich in einem zerfahrenen Spiel insgesamt zu harmlos gegen den Tabellennachbarn und verloren bei RW Neckar mit 22:27 (8:15)..

Weingarten startete laut Mitteilung zunächst gut und lag nach sieben Minuten mit 4:2 in Führung. Doch der Zweitliganachwuchs aus Nürtingen kam durch individuelle Abwehrprobleme des TVW schnell zum Ausgleich und erarbeitete sich gegen Mitte der ersten Hälfte eine Drei-Tore-Führung. Bereits zu diesem Zeitpunkt zeigte sich Weingarten als zu wenig zielstrebig vor dem Tor. Zwar gelangten die Gäste immer wieder in aussichtsreiche Abschlusspositionen, nutzten aber wie so oft in den vergangenen Spielen ihre Chancen nicht konsequent.

In der 18. Minute stürzte – passend zum TVW-Spiel an diesem Tag – der Laptop zur Spielprotokollierung ab. Die etwa fünfminütige Pause tat Weingarten überhaupt nicht gut. Ein zehnminütiger Blackout inklusive unglücklicher taktischer Entscheidungen von der Bank brachte den TVW beim Stand von 6:14 bereits entscheidend ins Hintertreffen. Mit ein bisschen mehr Glück im Abschluss wäre für Weingarten im zweiten Durchgang aber durchaus noch was drin gewesen. Der TVW arbeitete sich, angeführt von Teresa Datz bei ihrem Comeback nach siebenmonatiger Verletzungspause, von 11:20 auf 18:21 heran. Aber auch in dieser Phase erwiesen sich die Nerven im Abschluss zu schwach oder die gegnerische Torhüterin zu stark.

So zieht RW Neckar in der Endabrechnung am TVW vorbei. Allerdings haben sich beide Teams bereits für die baden-württembergische Pokalrunde qualifiziert. Ab Januar gibt es neue Gegner aus Pforzheim, Ketsch, Offenburg und Waiblingen. Dazu kommen im neuen Wettbewerb die Stuttgarter Kickers, Winzingen und RW Neckar. Weingarten möchte um den Titel mitspielen.